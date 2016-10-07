Лишние мозги

От эмиграции из России выигрывают все – люди улучшают жизнь, власть избавляется от недовольных, пришел к выводу КГИ Алексея Кудрина. Проигрывает страна

Пережив колоссальную утечку умов в 90-е, Россия снова вошла в период роста эмиграции, констатируют эксперты КГИ. Но тогда люди уезжали из разрушающейся экономики, а сейчас это происходит на фоне попыток ее диверсификации, пишут авторы доклада «Эмиграция из России в конце XX – начале XXI века».

Для малонаселенной России эмиграция все более опасна из-за потерь демографического, социально-экономического и интеллектуального капитала, констатируют они. По оценкам Росстата, с 1989 по 2014 г. Россию покинуло около 4,5 млн человек. Минимум был в 2009 г. (32 500 человек), но после 2011 г. начался рост, и в 2014 г. эмиграция приблизилась к уровню 1995 г. (см. график). Однако статистика недостоверная и неполная, отмечает эксперт КГИ Александр Гребенюк. Например, в нее включены иностранцы, отчасти изменением методики объясняется взрывной рост эмиграции в 2012 г., зато никто не может посчитать, сколько граждан уехали за границу учиться или работать по контракту и не вернулись. Например, по Росстату, в 2014 г. в Германию прибыло 4780 эмигрантов из России, по зарубежной статистике – почти в 5 раз больше, в США – 1937 и 9079 человек соответственно, самое большое расхождение по Испании – почти в 20 раз – 437 против 8286 человек. Данные Росстата, по самым скромным оценкам, нужно корректировать в 3–4 раза в сторону увеличения, говорится в исследовании, расхождение ставит под сомнение и величину миграционного прироста, и, как следствие, общего прироста населения России.

Большинство уезжает из приграничных и благополучных регионов. У этих людей «есть потенциал для развития, который они уже не могут реализовать здесь», отмечает Гребенюк. Чаще всего на Запад едут ученые, студенты, предприниматели, постепенно растет прослойка рантье – и это, как правило, бывшие чиновники, семьи политической, финансовой и бюрократической элит, говорится в докладе.

Происходит сопутствующий эмиграции вывод не только капиталов, но и бизнесов.

Люди покидают страну из-за нестабильных условий для бизнеса, отсутствия конкуренции, из-за коррупции, рисков для личной и предпринимательской безопасности, низких расходов бюджета на науку и образование, низкой зарплаты, приводят исследователи данные опросов. Среди социально-политических причин – сочувствие оппозиционным взглядам, риски преследования из-за своей позиции, слабость институтов, недоверие к правоохранительной и судебной системам.

«Поток эмигрантов уменьшится, если вырастет уровень экономического благосостояния. Меры государственного управления не будут работать, нужен структурный подход – менять условия», – говорит Гребенюк.

Эмиграция – это сочетание интересов людей, которые хотят улучшить свою жизнь, и государства, которое избегает критической массы недовольства и социальных потрясений. «Все довольны», – пишут авторы исследования. Однако, избегая опасности социальных взрывов, страна не только лишается активной части общества, но и «обрекает оставшуюся часть на замедление развития». Поток эмигрантов вырос с 2012 г., это связано с итогами парламентских и президентских выборов, полагает председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова: «Сейчас можно ожидать новой волны отъезда». Чтобы приостановить этот поток, нужна демократизация политической жизни, создание условий для науки и образования, призывает она.

Власть должна быть заинтересована в том, чтобы остановить отъезд квалифицированных работников и талантливых людей, считает замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин: «Нужно создавать приличные условия для жизни и работы. Поэтому должны учитываться интересы не только большинства, но и других групп, в том числе во внутренней политике». Какие-то попытки приостановить поток эмигрантов предпринимаются, например, «Сколково», говорит он: «Возможно, не хватает готовности рискнуть и дать побольше свободы этим людям».