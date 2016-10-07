Цифры. Тенденции. События

Плохо, но быстро

Минфин понимает недостатки простого повышения нефтяного НДПИ, но принять альтернативный вариант на 2017 г. не успевает, признал замминистра Илья Трунин: «Какие-то серьезные реформы на 2017 г. мы уже физически не успеем». «Если созреем как-то по-другому их перераспределить, то в 2017 г. будут предложения, как эту сумму получить по-другому», – отметил он. Альтернативный вариант, предусматривающий отмену экспортной пошлины и соответствующее повышение НДПИ с введением «отрицательного» акциза для компенсации роста издержек НПЗ, обсуждался с Минэнерго. Минфин в проекте основных направлений налоговой политики на 2017–2018 гг. предложил ввести в формулу расчета НДПИ новое слагаемое – 306, 357 и 428 руб. соответственно. Однако признал, что такое увеличение нагрузки на нефтяную отрасль «в долгосрочной перспективе резко повышает вероятность ускорения темпов падения добычи нефти в традиционных регионах нефтедобычи». Интерфакс

50 млрд руб. от ЦБ

ЦБ увеличил со 100 млрд до 150 млрд руб. рефинансирование программы проектного финансирования, размеры которой остаются предметом спора между регулятором и Минэкономразвития. Как сообщил источник, знакомый с реализацией программы, к концу сентября банки выдали кредиты на 110 млрд руб., а ЦБ рефинансировал 101 млрд. ЦБ будет рефинансировать обязательства лишь по тем проектам, которые были отобраны в 2015 г., для этого решено повысить сумму программы до 150 млрд руб., сообщили в пресс-службе ЦБ. Но даже на 42 отобранных в 2015 г. проекта денег не хватит. Их стоимость – 347,3 млрд руб., запрошено 235,5 млрд кредитов. Интерфакс