Цифры. Тенденции. События

Противопожарных проверок станет меньше

Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект о сокращении числа противопожарных проверок малого и среднего бизнеса. Согласно законопроекту предприниматели должны сами выбирать, как обеспечить пожарную безопасность. Малый и средний бизнес должен составлять декларацию и указывать в ней, за пожарную безопасность каких зданий, помещений и сооружений он будет отвечать. И здания и сооружения, перечисленные в декларации, будут исключены из плана проверок органами государственного пожарного надзора. ТАСС

Помощники малому бизнесу должны объединиться

В России поддержкой малого и среднего бизнеса занимается много институтов и они должны объединиться, если речь идет о помощи малому бизнесу с выходом на зарубежные рынки, заявил генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) Александр Браверман. Фонд развития промышленности выдает кредиты на высокотехнологичные проекты со ставкой 5% годовых, при условии что фонд дает кредит на 50% стоимости проекта, а 15% вносят инвесторы. Остальные 35% проектной сметы может обеспечить льготный кредит по программе Корпорации МСП, приводит пример Браверман. ТАСС

Самозанятых освободят от подоходного налога

Домработницы, репетиторы, нянечки и сиделки, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут получить освобождение от уплаты НДФЛ до 31 декабря 2018 г. при условии, что сами уведомят налоговые инспекции о своей деятельности, говорится в проекте «Основных направлений налоговой политики на 2017–2019 гг.». Ранее президент Владимир Путин заявил, что самозанятых необходимо на два года освободить от уплаты налогов и обязательных взносов. Интерфакс