ЦИК – за пересчет голосов

Поступило 48 жалоб о нарушениях законодательства по вопросу проведения голосования в Петербурге, в частности 16 жалоб по 217-му округу, где отмечалось нарушение порядка подсчета голосов, подсчет вне помещения для голосования и др., сказала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова на заседании в четверг. По ее словам, ЦИК будет поддерживать свою прежнюю позицию о необходимости пересчета голосов по 217-му округу. Интерфакс

BSH купил комплектующие

ООО «БСХ бытовые приборы», российское подразделение Bosch und Siemens Hausgeraete (BSH), купило производственные активы производителя комплектующих «Текнопласт-СПб», сообщает «БСХ Россия». Это важный шаг к усилению интеграции и повышению эффективности процессов во всем производственном цикле, цитирует пресс-служба директора по производству «БСХ Россия» Хакана Мандалы. Ведомости

Новый директор «Водоканала»

Гендиректором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» с 7 октября назначен Евгений Целиков, ранее – заместитель гендиректора. Целиков работает в «Водоканале Санкт-Петербурга» с 1995 г. Феликсу Кармазинову, который возглавлял ГУП с 1987 г., предложена должность спецпредставителя губернатора по развитию жилищно-коммунального комплекса Петербурга, уточнил пресс-секретарь губернатора Петербурга Андрей Кибитов. Интерфакс, Ведомости

Памятник, но не музей

Блокадная подстанция на набережной Фонтанки может быть отдана под нужды школы искусств или цирка, но останется памятником регионального значения, сообщил глава КГИОПа Сергей Макаров. По его словам, здание не подходит для размещения экспозиции, посвященной блокаде. Интерфакс