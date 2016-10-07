Статья опубликована в № 4177 от 07.10.2016 под заголовком: Знал бы прикуп

Валюта

Доллар 62,39

Взлет цены барреля нефти марки Brent выше $52 отбросил котировки доллара к минимумам года. За пять последних рабочих дней его официальный курс, устанавливаемый ЦБ, снизился на 77 коп. до 62,39 руб./$, а долларовые накопления подешевели на 1,2%.

Евро 69,85

Официальный курс евро стал меньше на 1,05 руб., составив до 69,85 руб. Рублевая стоимость активов, номинированных в евро, уменьшилась на 1,5%.

Всего с начала 2016 г. доллар подешевел на 15%, а евро – на 12,8%.

Акции и облигации

Российский рынок акций всю неделю дрейфует в узком диапазоне 1970–1990 пунктов по индексу ММВБ. За пять последних торговых сессий на Московской бирже его значение уменьшилось на 0,6%. В четверг биржевые торги закрылись на уровне 1983,88 пункта. Долларовый индекс РТС, напротив, вырос на 0,6% до 1004,25 пункта. Чуть менее половины ликвидных акций выросли в цене.

Доходность рублевых гособлигаций составляет 8,2–10,89% годовых, а корпоративных – 9,2–16,3%.

Паи

За период с 29 сентября по 5 октября пайщики лишь четверти открытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) оказались в плюсе. Порадовали клиентов ПИФы компаний потребительского сектора, паи которых выросли в цене на 1–1,6%. Фонды рублевых облигаций принесли прибыль в размере 0,1–0,3%. Худшими вложениями этого периода оказались паи индексных фондов зарубежной недвижимости, подешевевшие на 7%, и ПИФов, инвестирующих в золото. Убытки их пайщиков достигли 6,5%.

Вклады

Крупные розничные банки продолжают снижать доходность вкладов. В Сбербанке снижение составило 0,30–0,55 п. п. в рублях, 0,04–0,60 п. п. в долларах и 0,04–0,39 п. п. в евро. Сбербанк также отменил полугодовой вклад в рублях «Цифровой» со ставками 7–7,7% годовых. Банк «Ак барс» снизил ставки в долларах на 0,2–0,6 процентного пункта, в евро – на 0,3–0,5 п. п. В «Хоум кредите» доходность валютных вкладов снижена на 0,5 п. п. – до 1% годовых в долларах и до 0,5% годовых в евро.

По подсчетам ЦБ, средняя максимальная ставка по 10 банкам с наибольшим объемом рублевых средств физических лиц за третью декаду сентября снизилась на 0,03% до 8,69%.

Действующие ставки см. на стр. 09.

Золото

$1256

Цена тройской унции золота обвалилась на 4,7% до $1256, серебра – на 9,5% до $17,32, платины – на 5,5% до $969.

Использована информация Thomson Reuters, НЛУ, Московской биржи