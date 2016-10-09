PDVSA и «Роснефть» поищут нефть

PDVSA и «Роснефть» подписали соглашение, предусматривающее инвестиции в размере $20 млрд в разработку месторождений в бассейне реки Ориноко. Об этом сообщила венесуэльская газета Panorama. «Министр нефтяной и горнорудной промышленности Эулохио дель Пино, подписавший соглашение с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, отметил, что альянс с российской корпорацией включает дополнительную оценку месторождений, чтобы начать операции на шельфе, что позволит вывести на рынок более 600 млн куб. футов (около 17 млн куб. м) газа и развивать экспорт с месторождения Dragon», – пишет Agencia Venezolana de Noticias. ТАСС

«Башнефть» продает больше бензина

«Башнефть» ожидает рост продаж бензина в 2016 г. на 5–10% по сравнению с 2015 г., сообщил менеджер департамента компании Валерий Пащенко. Рост продаж прогнозируется за счет развития сервиса, реализации программы лояльности клиентов, а также за счет оптимизации сети АЗС. Интерфакс

Новая авиакомпания обойдется в $300 млн

Инвестиции в создание авиакомпании «Азимут», которая будет специализироваться на перевозках на юге России, могут составить $300 млн, сообщил министр транспорта Максим Соколов. Он не назвал предполагаемых инвесторов. Министр сказал, что компании, желающие инвестировать в создание нового перевозчика, должны сами заявить об участии. По словам Соколова, группа «Аэрофлот» скорее всего не будет заниматься этим проектом. Он будет интересен региональным аэропортам для развития горизонтальных связей, считает министр. РИА Новости

Ленобласть расплатится за «Усть-Лугу»

Ленинградская область готова в ближайшее время погасить долг компании «Усть-Луга» (девелопер и управляющая компания порта Усть-Луга) перед банком ВТБ. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинградской области. По информации ВТБ, задолженность перед ним управляющей компании порта по состоянию на конец июля этого года была 532,8 млн руб. Представители компании «Усть-Луга» ранее заявляли о возможности погашения долга перед ВТБ за счет реализации некоторых активов. Интерфакс

Nordgold завершит выкуп Northquest

Высший суд Онтарио (Канада) окончательно одобрил механизм принудительного выкупа компанией Nordgold остающихся до 100% акций канадской Northquest, сообщила Nordgold. Nordgold ожидает, что выкуп будет завершен в «ближайшие дни». Nordgold владеет 97,57% акций Northquest, выкупит оставшиеся 2,43%, которые не были предъявлены акционерами к выкупу по итогам оферты, объявленной в апреле и истекшей 30 июня. Общая оценка Northquest – около 29 млн канадских долларов (примерно $22 млн по текущему курсу). Интерфакс