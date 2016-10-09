АСВ возьмет по максимуму

С 2017 г. неустойчивые банки и те, кто задирает проценты по вкладам, заплатят в страховой фонд максимально разрешенную ставку. А пока АСВ просит у ЦБ еще 220 млрд руб.

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) решил повысить ставку взносов в Фонд страхования вкладов (ФСВ) для банков с неустойчивым финансовым положением и тех, кто привлекает вклады населения под завышенные проценты. Такие банки платят в фонд не 0,12% собранных вкладов каждый квартал, как остальные, а еще и дополнительную ставку. С I квартала 2017 г. эта надбавка составит 400% от базовой ставки, а со II квартала вырастет до максимально предусмотренной законом – 500%.

Это сделано для того, чтобы максимально стимулировать банки снижать риски, объясняет представитель АСВ.

С октября повышенная дополнительная ставка увеличена с 200 до 300%. О такой возможности недавно предупреждал замминистра финансов Алексей Моисеев (см. инфографику).

Надбавка применяется к банкам, в которых ставки превышают рекомендованный ЦБ уровень на 2 процентных пункта. Если превышение 2–3 п. п., то взносы платятся по дополнительной ставке (она не изменилась – 50% от базовой), а если более 3 п. п. – по повышенной дополнительной ставке.

Эта ставка с 2016 г. применяется также к банкам, финансовая устойчивость которых вызывает у ЦБ сомнения. Регулятор учитывает наличие у банка ограничения или запрета на проведение отдельных операций, запрет на открытие филиалов, оценивает собственные средства банка, его активы, показатели ликвидности, систему управления рисками и внутреннего контроля. Неустойчивые банки несут повышенный риск для системы и должны нести большее бремя по финансированию ФСВ, говорил в сентябре зампред ЦБ Михаил Сухов. Повышенная дополнительная ставка достаточно объективно отражает признаки финансовой неустойчивости банков, указывал он.

Во II квартале по дополнительной ставке шесть банков заплатили 10 млн руб., по повышенной дополнительной – 98 банков 1,79 млрд руб. Всего в апреле – июне банки заплатили в фонд 24,2 млрд руб. Раньше фонд пополнялся в основном за счет взносов, но теперь основное бремя выплат вкладчикам взял на себя ЦБ, которому агентство задолжало уже 444 млрд руб. (см. инфографику). Совет директоров АСВ в пятницу одобрил просьбу ЦБ увеличить лимит еще на 220 млрд руб. – до 820 млрд. Регулятор его рассмотрит и одобрит, заверил представитель ЦБ.

Средства из фонда расходуются быстрее, чем поступают, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Разрыв слишком большой, поэтому повышение взносов – косметическая мера, считает он. Повышение ставки взносов проблему пополнения фонда быстро не решит, а наступление новых страховых случаев весьма вероятно – ЦБ продолжает чистку банковского сектора, говорит аналитик Fitch Александр Данилов.

Повышение ставки увеличит взносы в фонд на 7–8 млрд руб. в год, сказал представитель АСВ. По подсчетам Порывая, фонд получит около 3,3 млрд руб. в квартал, т. е. 13,2 млрд в год. Дополнительные взносы вырастут всего на 18% и составят 2,36 млрд руб. (9,44 млрд руб. в год. – «Ведомости»), в общей массе поступления за счет этого увеличатся всего на 1,6%, т. е. никакого влияния на устойчивость АСВ это решение не окажет, уверен представитель Сбербанка.

«Сейчас единственная надежда для агентства – это кредиты ЦБ», – констатирует Порывай. Желание АСВ занять дополнительных денег у ЦБ вполне логично, резюмирует Данилов. Но их придется возвращать – регулятор предоставил кредиты лишь на пять лет. Рост повышенной дополнительной ставки никак не поможет погасить кредиты АСВ перед ЦБ, уверен Порывай: «Скорее всего, эти кредиты будут рефинансированы и, таким образом, отложены на более поздний срок».

Такое положение дел может заставить АСВ поднять базовую ставку, считают представители «Абсолют банка» и Московского кредитного банка. Сбербанк категорически против, напоминает его представитель, необходимо сосредоточиться на возврате активов банков-банкротов.

С учетом повышения ставки банки будут проводить более осторожную процентную политику, заключает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.