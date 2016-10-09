АСВ оштрафовало шесть банков

Совет директоров АСВ оштрафовал шесть банков на 69 млн руб. за невыполнение требований госпрограммы докапитализации через ОФЗ, которая обязывает увеличивать кредитный портфель на 1% ежемесячно. Три банка – участника программы выполнили требование докапитализировать на сумму, равную половине оказанной поддержки. Ведомости

Сбербанк потерял риск

В сентябре Сбербанк снизил долю просроченной задолженности по кредитам компаний с 3,2 до 2,4%, физлиц – с 4,2 до 4%. Резкое снижение проблемных долгов связано с погашением технической просрочки – крупная компания не заплатила проценты в августе, объяснил представитель Сбербанка. Расходы на резервы в сентябре составили 4,5 млрд руб., на резервах сказалось укрепление рубля к основным иностранным валютам, говорится в сообщении банка. Стоимость риска у Сбербанка, по словам его представителя, в сентябре была 0,3%, без эффекта укрепления рубля – 0,8%, а за 9 месяцев – 1,8%. Ведомости

В «Русском стандарте» новый зампред

Первым зампредом правления банка «Русский стандарт» назначен Александр Самохвалов – ЦБ его кандидатуру согласовал. В 2014–2016 гг. он был зампредом правления «Почта банка», а до этого два года – финансовым директором «Лето банка». Ведомости

АСВ обнаружило недостачу в «Ренессансе»

АСВ обнаружило в рухнувшем банке «Ренессанс» недостачу более 5,5 млрд руб. Наибольшая сумма связана с отсутствием подтверждающих документов, а именно кредитных договоров на 3,8 млрд руб. ТАСС

Дыра в Евроситибанке составила 4,3 млрд руб.

Разница между активами и обязательствами рухнувшего Евроситибанка составила 4,27 млрд руб., подсчитал ЦБ. Стоимость его активов не превышала 2 млрд руб., а обязательства составляли 6,35 млрд. Ведомости