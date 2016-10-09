Интернет не видит инфляцию

За год цена широкополосного доступа в интернет в Москве упала на 16%, но выручка операторов не сократилась. Выпадающие доходы они компенсируют дополнительными услугами

Подключение к широкополосному доступу в интернет (ШПД) в III квартале 2016 г. обходится жителям Москвы в среднем на 16% дешевле, чем годом ранее, следует из материалов московского правительства. Правда, при этом со II квартала 2015 г. из тарифных сеток операторов исчезли низкоскоростные (до 10 Мбит/с) тарифы с относительно небольшой (в среднем 297 руб. в месяц) абонентской платой.

Сильнее всего (на 18%) снизились тарифы со средними скоростями – от 50 до 100 Мбит/с. Подключение по ним в июле – сентябре в среднем стоило 545 руб. в месяц. Подключение на скорости свыше 100 Мбит/с обходится на 16% дешевле – ежемесячная абонентская плата по таким тарифам составляет около 1225 руб. Тарифы на подключение на низких скоростях – от 10 до 50 Мбит/с – уменьшились на 14%: их пользователи платят за интернет в среднем 387 руб. в месяц, посчитал департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Чем выше скорость, тем больше простора для ценовых маневров: например, тарифы на ШПД на скорости 50–100 Мбит/с за последние два года снизились на ощутимые 200 руб., отмечает руководитель аналитического подразделения ДИТа Алексей Чукарин. В Москве ШПД в разы дешевле, чем во многих других мегаполисах мира, утверждает он. Удельная стоимость скорости доступа в 10 раз ниже, чем в Нью-Йорке, и в 7 раз ниже, чем в Барселоне, приводит он примеры. В то же время московский рынок ШПД уже не первый год перенасыщен и возможностей для ценовой конкуренции осталось мало, считает Чукарин.

Рынок насыщен 4,2 млн абонентов ШПД было в Москве на конец II квартала 2016 г. (наиболее актуальные данные «ТМТ консалтинга»). Прирост год к году составил менее 1%

Тарифы падают, но доходы операторов стабильны, следует из материалов ДИТа. Консультант iKS-Consulting Максим Савватин оценивает средний доход с абонента в месяц (ARPU) московского пользователя ШПД примерно в 400 руб. Чукарин и Савватин сходятся в том, что ARPU в Москве за год практически не изменился.

То, что ARPU в Москве в последнее время практически не меняется, связано с тем, что абоненты постепенно переходят на более скоростные тарифные планы, объясняет Чукарин. Не случайно из тарифных сеток провайдеров в 2015 г. исчезли низкоскоростные бюджетные тарифы, подчеркивает он. В итоге абоненты продолжают платить провайдеру примерно столько же, сколько платили ранее, отмечает Чукарин. Также операторы продвигают ШПД в пакете с другими услугами (например, интернет-ТВ) и получают дополнительные доходы от этих сервисов, говорит Чукарин.

Конкурентная борьба на перенасыщенном рынке действительно привела к тому, что за год тарифы на ШПД в Москве снизились примерно на 20%, отмечает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. На столько же снизился и ARPU, не согласен он с аналитиками. Как только в тарифных сетках появляются тарифы, сниженные по сравнению со старыми, на них переходят уже подключенные абоненты, объясняет Мирзабеков. Снижение доходов привело к тому, что за год в Москве сократилось количество небольших провайдеров, утверждает он. По его словам, замедлить снижение ARPU помогают дополнительные услуги, в первую очередь OTT-сервисы, такие как интернет-ТВ.

ARPU МГТС в последнее время стабилен за счет роста проникновения высокоскоростного интернета и популярности пакетных тарифов, говорит представитель компании Татьяна Мартьянова. На конец II квартала 2016 г. 15% ШПД-подписчиков МГТС было подключено на скоростях от 100 Мбит/с, за год количество таких абонентов удвоилось, рассказывает она. Абонентская база МГТС растет – при стабильном ARPU это ведет к росту выручки от ШПД, утверждает Мартьянова. Эту выручку она не называет. В первом полугодии 2016 г. выручка от услуг МГТС, тарифы на которые не регулируются государством (к ним относится и ШПД), год к году выросла на 4,3 п. п. до чуть более 53%, говорит Мартьянова.

У некоторых крупных операторов есть тенденция к снижению цен на высокоскоростные тарифы, но таким путем идут не все, отмечает представитель «Ростелекома» (работает в Москве под брендом «Онлайм»). Часть провайдеров оставляют свои базовые тарифы без изменений, но предлагают абонентам различные скидки и промопериоды, говорит он. Также проводятся акции, во время которых за абонентами закрепляются высокоскоростные тарифные планы с ценами ниже среднерыночных, утверждает он. С начала 2016 г. абонентская база «Ростелекома» выросла на 3% – приток связан в первую очередь с переходом абонентов от других провайдеров, сказал представитель «Ростелекома».

В марте 2016 г. «Вымпелком» предложил абонентам сотовых пакетных тарифов «Всё» фиксированный доступ в интернет за 1 руб. в месяц, напоминает его представитель. Благодаря этому удалось остановить отток абонентов ШПД, который в первую очередь был связан с ценовыми войнами на этом рынке, утверждает он. В результате сейчас абонентская база услуги ШПД «Вымпелкома» растет по всей России, включая Москву, говорит его представитель.