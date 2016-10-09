Софт перейдет границы

Чтобы подержать российский IT-экспорт, правительство создаст специальный координационно-совещательный орган, следует из поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам инвестиционного форума в Сочи, опубликованных в пятницу на сайте правительства. Подготовить предложения по его созданию он поручил Минкомсвязи, Минпромторгу и Минэкономразвития. Участвовать в создании нового совещательного органа должны госкорпорация «Ростех» и Российский экспортный центр (РЭЦ) – государственный институт поддержки экспорта при Внешэкономбанке (ВЭБ).

Многие из экспортных проектов в IT-сфере очень масштабные и, как правило, требуют серьезного финансирования, которое выходит за рамки возможностей группы РЭЦ, передал через пресс-службу гендиректор РЭЦа Петр Фрадков. Таким проектам требуется поддержка, в том числе на межправительственном уровне. Новый орган будет координировать работу по продвижению таких комплексных решений, лоббировать их поддержку на уровне аппарата правительства и в том числе определять структуру финансирования проекта с привлечением при необходимости крупнейших банков и Министерства финансов, объясняет Фрадков.

Дело в том, что компании IT – это по большей части средний бизнес, рассказывает Фрадков. Выходить на зарубежные рынки поодиночке таким компаниям совершенно невыгодно, особенно когда речь идет о крупных проектах. Поэтому РЭЦ вместе с «Ростехом», «Сколково» и другими игроками отрасли создает консорциумы IT-компаний, которые разрабатывают единую линейку решений по той или иной отрасли для участия в тендерах крупных международных проектов. Для помощи таким консорциумам и понадобится координационный орган, говорит Фрадков.

Экспорт растет По прогнозу ассоциации «Руссофт», в 2015 г. экспорт российского программного обеспечения (ПО) должен был достигнуть $7,2 млрд. В 2014 г. он составлял $6,3 млрд руб., а в 2013 г. российские разработчики экспортировали ПО на сумму $5,4 млрд.

Сейчас в проработке у РЭЦа находятся проекты более 30 IT-компаний, отмечает Фрадков. Среди них ABBYY, 1C, Infowatch, «Айти», Центр речевых технологий и компании «Ростеха». Экспортный центр помогает им в подготовке аналитики по интересующим рынкам, поиске зарубежных покупателей и организации переговоров с ними, а также в подборе потенциальных зарубежных инфраструктурных проектов для участия в них в качестве поставщиков различных IT-решений, рассказывает Фрадков.

С РЭЦем сотрудничает «Байкал электроникс», но пока экспортных соглашений с его помощью компания не заключала, говорит представитель разработчика Андрей Малафеев. Промышленная партия процессоров «Байкала» появилась только в сентябре 2016 г., поэтому поставок за рубеж еще не было, объясняет он.

Хотя у РЭЦа есть такие инструменты, как экспортные кредиты и предоставление гарантий, чаще всего поддержка центра носит нефинансовый характер, утверждает собеседник в одном из российских разработчиков. По сути, РЭЦ сводит поставщиков с покупателями в разных странах. Какие-то меры по поддержке экспорта этим институтом уже принимаются и лишняя координация может помешать, опасается он.

Компания «Т-платформы» (выпускает суперкомпьютеры и владеет разработчиком микропроцессоров «Байкал электроникс») прямой экономической поддержки своих экспортных сделок никогда не получала, хотя часть инвестиций ВЭБа после его вхождения в капитал компании была направлена на развитие бизнеса в Европе, говорит представитель компании Елена Чуракова. Кроме помощи в привлечении дешевого кредитования сами «Т-платформы» заинтересованы в поддержке своего участия в международных выставках, отмечает она.

По словам Чураковой, компания изучала предложения РЭЦа, но пока ими не пользовалась. РЭЦ декларирует, что готов предоставлять дешевые валютные кредиты со сниженными кредитными ставками, и это действительно интересно российским производителям и разработчикам, говорит Чуракова. Вопрос в том, как работают эти инструменты на практике с реальным проектом, добавляет она. Например, РЭЦ предлагает гарантии под проведение экспортных сделок, но удовлетворят ли такие гарантии иностранных заказчиков, пока не известно, – как правило, они требуют гарантий зарубежных банков.

Действенной мерой для поддержки отечественных разработчиков могло бы стать введение налогового вычета при экспорте ПО, считает управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии Сергей Земков. Сейчас российские экспортеры находятся в невыгодном положении по отношению к своим иностранным конкурентам, поскольку вынуждены платить НДС дважды – в России и в стране реализации, что делает софт дороже. Пользу принес бы и протекционизм российских разработчиков на межгосударственном уровне – включение в повестку переговоров, максимальный уровень поддержки в диппредставительствах, содействие в представлении российских компаний на международных выставках и конференциях, перечисляет Земков.

Поручение поступило, позиция Минэкономразвития России прорабатывается, сообщил представитель ведомства. Представители Минкомсвязи и Минпромторга отказались от комментариев. Так же поступил представитель «Ростеха».