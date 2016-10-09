Исчезающие сообщения за $25 млрд

Компания Snap, управляющая сервисом Snapchat, собирается выйти на биржу в конце марта 2017 г. Она оценивает себя не менее чем в $25 млрд

Корпорация Snap собирается провести IPO, на котором стоимость этой компании, управляющей быстро растущим сервисом виртуальных сообщений, может превысить $25 млрд. Размещение может стать самым резонансным за последние годы и, возможно, свидетельствует о развороте на рынке новых выпусков акций.

Компания, ранее известная как Snapchat, готовит документы для проведения IPO, чтобы продать акции в конце марта, сообщили несколько человек, знакомых с вопросом. Пока нет никаких гарантий, что возникшая четыре года назад компания из Калифорнии проведет размещение в указанные сроки и что она получит оценку свыше $25 млрд.

Если все пойдет по плану, то Snap, известная из-за сервиса обмена исчезающими сообщениями, может стать крупнейшей компанией, проведшей IPO на американской бирже с 2014 г., когда свои акции на бирже разместил китайский интернет-ритейлер Alibaba, получив оценку в $168 млрд. Snap также может первой из узкого круга компаний, профинансированных венчурными капиталистами и получившими от них предельно высокую оценку стоимости (таких, как Uber), протестировать публичный рынок.

Цена $25 млрд включает значительную премию к последней оценке Snap – во время частного раунда финансирования в мае она была оценена в $17,8 млрд. Это хорошее предзнаменование для рынка новых выпусков акций, до последнего времени страдавшего от нежелания части публичных инвесторов признавать оценки многих стартапов Кремниевой долины, полученные при частных размещениях.

Основанием для столь высокой оценки Snap является резкий рост выручки с 2014 г., когда она впервые начала продавать рекламу. В 2015 г. компания получила $60 млн выручки. Ранее в этом году компания сообщила, что ожидает выручку от $250 млн до $350 млн в 2016 г., а в следующем – $1 млрд. Но уже сейчас, по словам двух человек, знакомых с ситуацией, выручка Snap превысила верхнюю планку ее прогноза на 2016 г. При этом, по их словам, Snap еще убыточна, поскольку сосредоточена на росте выручки и способах монетизации своей большой пользовательской базы.

Перевел Олег Сальманов