«Рамблер» попал под залог

Все 100% долей «Рамблер интернет холдинга» переданы в залог банку «Открытие» до 31 марта 2020 г. в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору, подписанному в июле этого года, следует из данных ЕГРЮЛ. «Рамблер интернет холдинг» – одно из основных юрлиц холдинга Rambler & Co, им на паритетных началах владеют Александр Мамут и Владимир Потанин. На эту компанию приходится значительная часть выручки холдинга, она управляет порталом Rambler.ru и другими интернет-проектами. Также в холдинг входят издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и др. Rambler & Co образована в 2013 г. в результате объединения активов Мамута и Потанина, весной 2014 г. холдинг возглавил сам Мамут.

Впервые банк «Открытие» одобрил кредитную линию «Рамблер интернет холдингу» в сентябре 2014 г. – вскоре после того, как Мамут стал управлять холдингом, следует из данных ЕГРЮЛ. «Открытие» – не чужой банк для Мамута, с 6,7%-ным пакетом он является его миноритарием.

Запись о наличии кредитной линии «Рамблеру» появилась в ЕГРЮЛ только в августе 2016 г. Человек, близкий к акционерам Rambler & Co, говорит, что компания и раньше кредитовалась в банке «Открытие», но теперь изменилась схема залога. По его словам, это связано с реструктуризацией холдинга ради приведения его структуры собственности в соответствие с новым российским законодательством (требует, чтобы СМИ были под контролем российских компаний).

У Rambler & Co, как подтвердила его представитель, есть кредит от «Открытия». Деньги, по ее словам, привлечены для пополнения оборотных средств. Компания еще два года назад привлекла кредитную линию от банка на несколько миллиардов рублей, знает ее бывший сотрудник. Представитель банка отказался от комментариев. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в III квартале 2016 г. «Рамблер интернет холдинг» конвертировал валютные кредиты в рублевые. Человек, близкий к холдингу, это подтверждает.

Rambler & Co не раскрывает полную финансовую отчетность холдинга, но в базе «СПАРК-Интерфакс» публикуются показатели по РСБУ входящих в холдинг юрлиц. Из этих данных следует, что в 2015 г. почти все компании холдинга, кроме «Лента.ру» и «Газета.ру», были убыточны. «Эксперт РА» отмечает высокий уровень долговой нагрузки у «Рамблер интернет холдинга», отсутствие возможности взять дополнительный кредит под залог и низкую диверсификацию деятельности: 85% выручки поступает от рекламы на ее площадках. Кроме того, у «Рамблера» высока доля крупнейшего покупателя в структуре выручки – 43%. Вероятно, речь о «Яндексе», поиск и система контекстной рекламы которого стоят на проектах «Рамблера», отмечает экс-сотрудник холдинга.