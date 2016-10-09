Галицкий займется виноградом

Гендиректор и основной владелец ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий создал компанию «Русский терруар», следует из данных ЕГРЮЛ. Компания зарегистрирована 6 сентября 2016 г., ее основной вид деятельности – выращивание винограда. Гендиректор «Русского терруара» Владислав Волчок от комментариев отказался. Интерфакс, Ведомости

Гречневого сговора не было

Арбитражный суд Поволжского округа стал на сторону федеральных торговых сетей в споре с управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Татарстану, ранее уличившим ритейлеров в сговоре по ценам на гречневую крупу, следует из карточки дела. УФАС подозревало шесть федеральных торговых сетей в согласованном установлении высоких цен на гречневую крупу в конце 2014 г. По данным Росстата, в январе – ноябре 2014 г. цены на гречку в Татарстане выросли на 79,9%, основное подорожание пришлось на ноябрь, когда стоимость крупы за месяц выросла почти вдвое – до 51,08 руб./кг. Розничные цены на гречневую крупу увеличились в связи с ростом оптовых отпускных цен у поставщиков в результате неблагоприятных погодных условий сентября – октября 2014 г., отметил суд. Интерфакс