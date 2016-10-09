Ротенберг просветит стартапы

Издательство «Просвещение» договорилось с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) о совместном акселераторе образовательных стартапов. Оно намерено инвестировать до 3 млрд руб. Фонд займется отбором стартапов и вложит 500 млн руб. Об этом «Ведомостям» сообщили представитель ФРИИ Сергей Скрипников и издательства – Сергей Григоренко. На инвестиции могут рассчитывать решения для электронного образования, онлайн-курсы, робототехника для обучения, образовательные технологии виртуальной и дополненной реальности, рассказывает Скрипников.

В отчете «Просвещения» за 2014 г. (более свежего нет) указано, что председатель совета директоров «СМП банка» Аркадий Ротенберг имеет право распоряжаться более 20% акций. Григоренко добавил, что Ротенберг является председателем совета директоров издательства, но его точную долю не назвал. Не стал делать этого и представитель Ротенберга.

Конвейер от ФРИИ Это не первый акселератор ФРИИ. В июне совместно со Сбербанком фонд запустил проект по финансовым технологиям. В ноябре прошлого года ФРИИ сообщал, что готов вложить 500 млн руб. в 10 стартапов, занятых аналитикой больших данных. А за месяц до этого анонсировал совместную программу с дочерней компанией «Ростеха» и IT-интегратором «Ай-теко»: партнеры собирались вложить 1 млрд руб. в стартапы в области информационной безопасности.

У «Просвещения» должно быть много свободных денег. Рентабельность издательства по чистой прибыли превышает 50%. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2015 г. составила 11,1 млрд руб., чистая прибыль – 5,7 млрд руб. В 2014 г. эти показатели составили 9,2 млрд руб. и 4,9 млрд руб. соответственно. На конец 2015 г. у компании было 12,4 млрд руб. свободных денежных средств.

На первом этапе отобранные ФРИИ стартапы получат по 2,1 млн руб. в обмен на долю в капитале в 7%. Это стандартные для ФРИИ условия, объясняет Скрипников. «Просвещение» будет либо вкладываться в эту сумму, либо инвестировать сверх. В случае роста проекта будет рассматриваться следующая сделка на 15 млн руб. в обмен на еще 10–15% компании, продолжает Скрипников. Григоренко отказался раскрывать финансовые подробности проекта, сообщив лишь, что если у ФРИИ есть ограничения по инвестированию, то у издательства – пока нет.

Российский рынок онлайн-образования оценивается в 400 млн руб., ссылается на данные агентства J’son & Partners директор по инвестициям фонда Maxfield Capital Алексей Тукнов. А рынок онлайн-услуг обучения в корпоративном сегменте и в сегменте репетиторства может достигнуть к 2018 г. 6–8 млрд руб., говорит он. Родители охотно платят за обучение своих детей и часть этих денег может пойти на инновационные сервисы, рассуждает управляющий партнер венчурного фонда Prostor Capital Алексей Соловьев. Правда, пока ни один из образовательных проектов не добился впечатляющего финансового успеха, продолжает Соловьев. «Просвещение» же работает со всеми школами. На этот же канал сбыта можно наложить новые сервисы, рассуждает Соловьев. Он допускает, что «Просвещение» может работать как классический венчурный инвестор, выкупая небольшую долю, или как стратег, приобретая контрольный пакет в стартапе.