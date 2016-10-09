У «Роснефти» деньги есть

«Роснефть» аккумулировала средства для покупки «Башнефти». «Ничего ни продавать, ни покупать, ни совершать действий подобного рода мы не будем, поскольку если вы обратите внимание на рисунок действий нашей компании, то вы могли бы догадаться, что мы к этой сделке готовы», – заявил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев, отвечая на вопрос, планирует ли компания конвертировать валюту для покупки «Башнефти». «У нас уже все есть. Все уже давно готово», – сказал он. Ранее первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что сделка может ненадолго укрепить рубль. Интерфакс, Bloomberg

Маркин переходит в «Русгидро»

Бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, покинувший в пятницу свой пост, перейдет в «Русгидро» первым заместителем гендиректора, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «На новом месте работы Маркин будет заниматься взаимоотношениями с органами власти, средствами массовой информации, а также курировать управление делами компании», – сказал источник. «Русгидро» подтвердила назначение Маркина первым заместителем гендиректора. Интерфакс

Миллиарды – в Транссиб

РЖД инвестирует 57 млрд руб. в модернизацию 400 км Транссиба в 2017 г., сообщил начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин. По его словам, в этом году перевозки грузов по Транссибу вырастут на 10%. ТАСС

Изменилась структура владения «Внуково»

Собственники «Внуково» в августе изменили доли в уставном капитале одной из управляющих компаний аэропорта – АО «Международный аэропорт «Внуково»» (МАВ). Так, Росимущество изменило долю в МАВ с 25% плюс 1 акция до 25,117%, ОАО «Авиационно-нефтяная компания» снизило с 75% минус 1 акция до 2,4247%, следует из материалов МАВ. Вместе с тем в МАВ вошли ООО «Сильвани» (15,2235%), ЗАО «Внуковская инвестиционная компания» (12,1246%) и ООО «Внуково альянс» (34,3009%). Интерфакс

«Русгидро» может продать плотины

«Русгидро» готова продать «Евросибэнерго» пять плотин Ангарского каскада ГЭС за 10,95 млрд руб., сообщили несколько источников и подтвердили в «Русгидро». Речь идет о правобережной и левобережной плотинах Братской ГЭС, плотине Усть-Илимской ГЭС, а также право- и левобережной плотинах Иркутской ГЭС, которые «Иркутскэнерго» (подконтрольна «Евросибэнерго») арендует у «Русгидро». Интерфакс