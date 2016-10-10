Министр остался доктором

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отозвала направленное в диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) заявление о лишении министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук, сообщил председатель ВАК Владимир Филиппов. Как он сказал «РИА Новости», еще 17 сентября истек двухмесячный срок рассмотрения заявления в данном диссовете, предусмотренный п. 70 Положения о присуждении научных степеней, и теперь ВАК предстоит решить, в каком диссовете оно будет рассмотрено. Телефон Филиппова в пятницу не отвечал.

Диссовет УрФУ должен был рассмотреть заявление по Мединскому 4 октября, но заседание перенесли по просьбе министра, о необходимости его отмены в письме высказался и ученый секретарь ВАК Николай Аристер.

Заявление о лишении Мединского ученой степени подали в апреле активист сетевого сообщества «Диссернет», специалист по позднему Ренессансу Иван Бабицкий, а также доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский. По мнению Бабицкого, работа министра «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». В заявлении историки указывали, что диссертацию Мединского нельзя считать историческим исследованием, поскольку она пестрит грубейшими ошибками. В пример ученые приводят цитату, поясняющую ситуацию во времена Ивана Грозного: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них Священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали». Кроме того, Мединский использует «своеобразный методологический подход», не имеющий отношения к науке, а выводы диссертации «по стилю приближаются к пропагандистскому памфлету» и являются ненаучными, полагают заявители.

История вопроса Диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII вв.» Мединский защитил в июне 2011 г. в диссовете при РГСУ (его ректор была уволена прежним министром образования Дмитрием Ливановым из-за плагиата в диссертации).

По словам Бабицкого, перенос рассмотрения заявления был ожидаемым, «особенно после появившихся слухов о том, что комиссия диссовета УрФУ написала предварительное заключение не в пользу Мединского». ВАК потребовал перенести заседание, чего до этого никогда не было, обращает внимание Бабицкий: «Кроме того, ВАК ведь должен был знать заранее, что сроки прошли, но работа по подготовке заседания не была остановлена». Он считает, что теперь рассмотрение вопроса о Мединском может пройти в каком-нибудь «удобном» институте. Эксперт «Диссернета» Андрей Заякин напоминает, что ранее схема с отзывом заявления была отработана на ректоре Московского политехнического университета Андрее Николаенко: диссовет при Петербургском университете уже подготовил заключение с рекомендацией лишить ректора степени, но дважды не смог его утвердить из-за отсутствия кворума, после чего Минобрнауки отозвало заявление.

Процедура отзыва заявления в Положении о присуждении ученых степеней толком не прописана, признает собеседник «Ведомостей» в ВАК: «Диссовету дается два месяца, но что делать, если он не укладывается, не ясно. Практически никто не успевает уложиться в два месяца, тем более если заявление поступает летом, как было в случае с Мединским». По мнению собеседника, это пощечина экспертному совету ВАК по истории, поскольку выбирать диссовет, где рассматривается вопрос о лишении степени, его прерогатива.

Большая часть вменяемой исторической общественности понимает цену книгам Мединского и то, что он цинично манипулирует псевдоисторическими фактами, считает политолог Дмитрий Орешкин: «Мединскому вряд ли что-то грозит. Ссориться с админресурсом мало кто хочет, к тому же бюрократия старается друг друга корпоративно поддержать, начиная административный футбол: недостаточно справок, не наше дело и т. д.». Мединский после истории с диссертацией снова стал нападать на оппонентов, напоминает Орешкин: «Мифология является основополагающей скрепой, которую трогать нельзя. Система государственного мифотворчества играла большую роль в советские времена, сейчас эти мифы восстанавливаются, но с большей циничностью: они признают, что это миф, но развенчивать его нельзя, поскольку на нем держится номенклатура. Разрушают его враги, а ведь миф важнее, чем правда».