Статья опубликована в № 4178 от 10.10.2016 под заголовком: Слова

Сергей Лавров

«Когда Джон Керри был назначен госсекретарем США, мы оба согласились, что отношения необходимо выстраивать по-взрослому, без детских обид».

Министр иностранных дел уверен, что варианта, при котором обеспечены только интересы США, в их отношениях с Россией «теперь уже точно не будет». («Первый канал»)

Игорь Конашенков

«Один «Искандер» был специально выставлен под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметра работы этого аппарата».

Представитель Минобороны подтвердил, что ракетные комплексы «Искандер» переброшены в Калининградскую область «в рамках боевой подготовки». («Интерфакс»)

Владимир Маркин

«Облегченно вздыхают враги, а друзья говорят: «Устал». Ошибаются и те и другие – это привал...»

Экс-представитель СКР прокомментировал свой переход на пост заместителя гендиректора «Русгидро» строчками из песни Игоря Талькова «Я вернусь». («Ведомости»)