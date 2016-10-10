Уикенд «2morrow/Завтра» пройдет в Москве

С 14 по 16 октября в Центре документального кино в Москве состоятся показы уикенда короткого метра Международного кинофестиваля «2morrow/Завтра». Программный куратор – Анна Меликова. В конкурсную программу войдут 16 короткометражных фильмов, многие из них – призеры главных международных кинофестивалей. «Режиссеры – участники этой программы, на наш взгляд, – это те, за кем будущее», – сообщают организаторы уикенда. Также в программе уикенда лучшие короткометражки из четырех важнейших киношкол мира: La Femis (Франция), dffb (Германия), Венская киноакадемия (Австрия), киношкола в Лодзи (Польша). Завершится уикенд показами пяти новых короткометражек всемирно известных режиссеров – Цзя Чжанкэ, Аббаса Киаростами, Дени Коте, Лав Диаса и Бертрана Бонелло. Colta.Ru

Юрий Шевчук исполнит главные хиты ДДТ в Москве и Санкт-Петербурге

Музыкант Юрий Шевчук и группа ДДТ представят большую концертную программу «История звука» в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 11 марта 2017 г. Она включает в себя главные хиты коллектива с момента его основания до настоящего времени. С этой программой ДДТ уже отправилась в гастрольный тур по России – он начался 30 сентября с Мурманска. «Это без преувеличения главное рок-событие десятилетия. Звучание группы за время существования кардинально менялось: от ритм-энд-блюза до индастриал и инди-музыки. Иногда становилось решительней, иногда объемнее и лиричнее. В репертуаре были и философские вальсы, и рок-баллады, и сатирические басни, и поэтические чтения», – отмечают организаторы тура ДДТ. Трек-лист концертной программы состоит из трех частей по трем периодам творчества коллектива. ДДТ исполняет такие хиты, как «Это все», «Родина», «Просвистела», «Ветер», «В последнюю осень», «Песня о свободе», «Метель» и др. Группа ДДТ была основана в 1980 г. в Уфе. Коллектив записал 15 студийных альбомов, последний из которых вышел в 2014 г. Lenta.Ru