Порты увеличили перевалку на 2%

Объем перевалки грузов в российских портах Балтийского бассейна в январе – сентябре 2016 г. увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,9% до 174,9 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ. Грузооборот морских портов РФ за тот же период вырос на 5,7% до 531,7 млн т. Грузооборот порта Усть-Луга за девять месяцев увеличился на 5,3% до 68,5 млн т, порта Приморск – на 10,5% до 48,3 млн т. У Большого порта Санкт-Петербург он снизился на 7,7% до 35,9 млн т. Интерфакс