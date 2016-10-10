Либо крестик, либо...

На статью «Без ориентира» (№ 188 от 7.10.2016, стр. 01)

У России действительно нет ни образа прошлого, ни образа будущего. Для формирования образа прошлого необходимо занять четкую позицию и ее отстаивать. Если мы за частную собственность, свободу слова, совести и т. д., значит, надо признать советский эксперимент исторической ошибкой, признать советские, в том числе сталинистские, преступления и недостатки, отталкиваться от этого опыта, а не притягивать его к себе. Вынести мумию из Мавзолея, убрать советскую символику и т. д. Признать себя частью западной цивилизации, наконец.

И напротив: уж если совок, так совок. Давайте тогда без этого абсурда в духе памятника Столыпину и одновременно памятника Ленину. Давайте обратно обобществлять и уничтожать частную собственность, снова создавать СССР. А нынешняя межеумочная политика лишена смысла и запомнится в истории как потеря времени.

Александр Макаров, Москва

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