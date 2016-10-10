Путин заговорил нефть

Цены на нефть достигли максимума этого года после слов президента Владимира Путина о том, что Россия готова сокращать добычу

Цены на нефть достигли максимума этого года после слов президента Владимира Путина о том, что Россия готова сокращать добычу

В понедельник на международном энергетическом форуме в Стамбуле Владимир Путин заявил, что Россия готова участвовать в соглашении ОПЕК о сокращении нефтедобычи. После этого нефть стала быстро дорожать: баррель марки Brent, торговавшейся в последние дни чуть ниже максимумов этого года, к 17.15 мск подорожал к открытию на 3,9% до $53,65. Это выше рекорда нынешнего года в $52,86, установленного 9 июня. Последний раз Brent торговалась на таком уровне в октябре 2015 г.

Затем нефть немного отыграла рост: на 19.00 мск баррель стоил $53,22. С 28 сентября, когда в Алжире состоялась встреча ОПЕК, нефть к закрытию пятницы 7 октября и так подорожала на 13,8%. Картель тогда договорился снизить ежедневную добычу до 32,5–33 млн баррелей в день (последние перед тем заседанием данные свидетельствовали, что ОПЕК производит 33,24 млн баррелей).

В Алжире не было достигнуто никаких твердых договоренностей, члены картеля просто изъявили готовность снижать добычу, остается непонятным, какие квоты какой стране установят, как будут следить за соблюдением, напоминает директор Small Letters Виталий Крюков. Но ожидания толкают цены вверх, добавляет он. Прийти к окончательному решению ОПЕК должна на своем саммите 30 ноября. Путин в понедельник выразил надежду, что на саммите идея сокращения добычи воплотится в конкретные договоренности.

Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил в Стамбуле, что цены в этом году после саммита могут вырасти еще на 20% до $60 за баррель. Об этом говорить еще рано: внутри ОПЕК сохраняются серьезные разногласия между Саудовской Аравией и Ираном, которые могут помешать, говорит Крюков.

«Команды производителей как нефти, так и газа постараются стабилизировать добычу. Мы поддерживаем заморозку добычи, а не сокращение», – заявил в Стамбуле замглавы «Газпрома» Александр Медведев (его цитирует ТАСС). В России в этом и следующем году вводятся новые месторождения, которые должны бы привести к росту добычи, поэтому вряд ли Россия будет добычу снижать, напоминает Крюков. Сейчас Россия добывает 11,1 млн баррелей нефти в день, скорее всего до 30 ноября добыча будет расти и, если ОПЕК договорится о снижении, будет заморожена на этом локальном пике, добавляет он.

«Рынок вознаградил ОПЕК за заявление. Увидим, будут ли их дела соответствовать словам», – говорит партнер Again Capital Джон Килдафф, слова которого приводит Bloomberg. Пока же в сентябре добыча в странах ОПЕК достигала максимумов – 33,75 млн баррелей в день, по расчетам Bloomberg.