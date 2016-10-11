Европейско-российский банк не выдает вклады

Чешский банк с российским капиталом ЕРБ в понедельник отказался выдавать своим клиентам вклады. Представитель банка указал, что это произошло из-за технических проблем, которые должны решить на следующий день.

В марте этого года чешский нацбанк ограничил работу ЕРБ, запретив ему принимать новые вклады и выдавать новые кредиты, после чего многие клиенты закрыли в банке свои счета. К концу прошлого года у ЕРБ было около 6000 клиентов, в банке было открыто 10 000 счетов, на которых хранилось 5,1 млрд крон. Владельцем ЕРБ является бизнесмен Роман Попов, ему также принадлежал Первый чешско-российский банк, у которого российский ЦБ с 1 июля отозвал лицензию. Banks.eu

ГПБ продал «дочку» инвесторам из Армении

Газпромбанк (ГПБ) вышел из капитала дочернего Армяно-российского экспортно-импортного банка (Арэксимбанк), говорится в его сообщении. Газпромбанк продал 100% Арэксимбанка группе инвесторов из Армении, сообщил представитель пресс-службы ГПБ. ГПБ в ноябре 2007 г. приобрел 80% акций Арэксимбанка, в июле 2008 г. он увеличил долю до 94,15%, а пару месяцев спустя выкупил оставшееся у Райффайзенбанка. Интерфакс

Центробанк получил ОФЗ от банка-должника

В сентябре 2016 г. в результате неисполнения кредитными организациями обязательств по операциям рефинансирования (сделки репо) в портфель Центробанка поступили ОФЗ общей номинальной стоимостью 11,4 млрд руб., следует из информации, размещенной в «Вестнике Банка России». В пресс-службе регулятора отказались уточнить, кто из банков не смог расплатиться по сделке репо с регулятором. В сентябре лицензии лишился Росинтербанк, из отчетности которого следует, что облигации более чем на 30 млрд руб. у него были переданы в залог по сделкам репо. Ведомости