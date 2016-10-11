Samsung нажал на паузу

После начала продаж Note 7 появились сообщения о случаях перегрева и воспламенения отдельных устройств. Клиентам рекомендовали обменивать купленные на первых порах смартфоны на исправные. В понедельник Samsung объявил, не уточняя подробностей, о временной приостановке производства Galaxy Note 7 и «корректировке сроков выпуска для обеспечения высокого качества и безопасности».

Отзыв Note 7 – самый масштабный в истории Samsung. Когда через несколько дней появились сообщения о чрезмерном уровне зарядки батарей в смартфонах, предоставляемых покупателям в качестве замены, было заявлено, что «эта проблема не создает угрозы безопасности». Samsung напрямую не подтверждает факта дефектности устройств, выдаваемых в качестве замены. Но в воскресенье компания признала, что сотрудничает с различными организациями, включая американскую Комиссию по безопасности товаров широкого потребления, расследуя новые инциденты с Note 7. Рост числа зафиксированных инцидентов вызывает недоверие к первоначальным разъяснениям Samsung относительно проблем с аккумуляторами Note 7. В сентябре компания сообщила, что дефекты возможны в аккумуляторах одного из поставщиков и что комплектующие от этого поставщика больше не используются, в частности в смартфонах, выдаваемых в качестве замены в США. В воскресенье операторы AT&T, T-Mobile US и Verizon Communications заявили, что прекращают распространять новые устройства Note 7 в качестве замены купленным в США ранее.

AT&T, один из крупнейших дистрибуторов телефонов Samsung в США, поясняет, что клиенты могут обменять свои Note 7 на другие модели. T-Mobile заявляет о полном прекращении продаж Note 7 и обмена купленных ранее экземпляров на новые той же модели – покупателям либо возвращаются уплаченные деньги, либо выдаются смартфоны другой модели. Verizon также выражает готовность обменять Note 7 на другую модель. Samsung заявляет, что с уважением относится к решению операторов.

По меньшей мере в четырех случаях на прошедшей неделе новые смартфоны Samsung начинали дымиться или воспламенялись. Один случай произошел в самолете авиакомпании Southwest Airlines перед взлетом. Пока не ясно, была ли это модель Note 7 и был ли инцидент связан с дефектом литий-ионного аккумулятора.

Перевел Александр Силонов