Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: Samsung нажал на паузу

Samsung нажал на паузу

Samsung Electronics временно прекратил производство смартфонов Galaxy Note 7. При этом замена уже проданных дефектных смартфонов проходит негладко
Samsung Electronics временно прекратил производство смартфонов Galaxy Note 7
Samsung Electronics временно прекратил производство смартфонов Galaxy Note 7
Ahn Young joon / AP

После начала продаж Note 7 появились сообщения о случаях перегрева и воспламенения отдельных устройств. Клиентам рекомендовали обменивать купленные на первых порах смартфоны на исправные. В понедельник Samsung объявил, не уточняя подробностей, о временной приостановке производства Galaxy Note 7 и «корректировке сроков выпуска для обеспечения высокого качества и безопасности».

Отзыв Note 7 – самый масштабный в истории Samsung. Когда через несколько дней появились сообщения о чрезмерном уровне зарядки батарей в смартфонах, предоставляемых покупателям в качестве замены, было заявлено, что «эта проблема не создает угрозы безопасности». Samsung напрямую не подтверждает факта дефектности устройств, выдаваемых в качестве замены. Но в воскресенье компания признала, что сотрудничает с различными организациями, включая американскую Комиссию по безопасности товаров широкого потребления, расследуя новые инциденты с Note 7. Рост числа зафиксированных инцидентов вызывает недоверие к первоначальным разъяснениям Samsung относительно проблем с аккумуляторами Note 7. В сентябре компания сообщила, что дефекты возможны в аккумуляторах одного из поставщиков и что комплектующие от этого поставщика больше не используются, в частности в смартфонах, выдаваемых в качестве замены в США. В воскресенье операторы AT&T, T-Mobile US и Verizon Communications заявили, что прекращают распространять новые устройства Note 7 в качестве замены купленным в США ранее.

AT&T, один из крупнейших дистрибуторов телефонов Samsung в США, поясняет, что клиенты могут обменять свои Note 7 на другие модели. T-Mobile заявляет о полном прекращении продаж Note 7 и обмена купленных ранее экземпляров на новые той же модели – покупателям либо возвращаются уплаченные деньги, либо выдаются смартфоны другой модели. Verizon также выражает готовность обменять Note 7 на другую модель. Samsung заявляет, что с уважением относится к решению операторов.

По меньшей мере в четырех случаях на прошедшей неделе новые смартфоны Samsung начинали дымиться или воспламенялись. Один случай произошел в самолете авиакомпании Southwest Airlines перед взлетом. Пока не ясно, была ли это модель Note 7 и был ли инцидент связан с дефектом литий-ионного аккумулятора.

Перевел Александр Силонов

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