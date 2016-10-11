РВК нашли главного

РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, в которые всегда привлекают частных соинвесторов

Вице-премьер Аркадий Дворкович назначил гендиректором Российской венчурной компании (РВК) вице-губернатора Самарской области и бывшего топ-менеджера «АвтоВАЗа» Александра Кобенко. Об этом сообщает «РИА Новости» и подтверждает представитель вице-премьера.

Отставку прежнего гендиректора РВК Игоря Агамирзяна совет директоров принял 29 июня, и несколько месяцев компанией руководил его заместитель Евгений Кузнецов, также участвовавший в конкурсе на место директора. Третьим кандидатом собеседники «Ведомостей» называли замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника) Павла Гудкова. Подбирали нового кандидата Минэкономразвития и Агентство стратегических инициатив. Кобенко собеседники «Ведомостей» называли самой вероятной кандидатурой.

РВК появилась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество. РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, в которые всегда привлекают частных соинвесторов. Уставный капитал РВК – 30 млрд руб. Согласно годовому отчету РВК за 2015 г. компания поучаствовала в создании 23 фондов суммарным капиталом 33,7 млрд руб.

Кобенко родился в 1978 г. и с 2005 г. работал на «АвтоВАЗе». С 2009 г. он руководил дирекцией по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике. В 2012 г. стал вице-губернатором Самарской области – министром экономического развития, инвестиций и торговли.

РВК останется государственным фондом фондов и проектным офисом Национальной технологической инициативы, сообщил «Ведомостям» Кобенко, отвечая на вопрос о том, как он видит будущее компании. Также РВК постарается решить нынешние проблемы венчурной отрасли, уверяет он. Поток качественных проектов для инвестиций можно наладить за счет работы с регионами, где появляются интересные проекты, рассказывает Кобенко. Для повышения интереса крупных компаний к выкупу стартапов в РВК нужно создать проектный офис по работе с кластерами (сконцентрированные на одной территории компании, которые связаны между собой по отраслевому признаку. – «Ведомости»), считает вновь назначенный гендиректор. Также нужно развивать сообщество бизнес-ангелов, привлекать корпорации и университеты для создания корпоративных и университетских фондов, развивать кооперацию с российскими и международными венчурными фондами, отмечает он.