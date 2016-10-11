«Мегафон» может быть включен в престижный индекс

Индексный провайдер WisdomTree 12 октября объявит предварительные итоги годовой ребалансировки индексов, состоящих из бумаг с самыми привлекательными дивидендами на рынке EM, окончательные итоги станут известны 14 октября, сообщается в обзоре аналитика «ВТБ капитала» Ильи Питерского. По оценкам аналитика, включение в индекс WisdomTree Emerging Markets High Dividend может привести к притоку капитала в бумаги «Мегафона» на уровне $12 млн. Интерфакс

Сбербанк одолжит 4 млрд «Воентелекому»

Сбербанк России откроет «Воентелекому» невозобновляемые кредитные линии на 4 млрд и на 1,16 млрд руб., следует из закупочной документации банка. Средства должны быть предоставлены в срок до 31 декабря 2017 г. По договору о получении 4 млрд руб. «Воентелеком» должен потратить привлеченный кредит на комплексное оснащение (дооснащение) объектов Минобороны цифровым телекоммуникационным оборудованием. Средства по кредитной линии на 1,16 млрд руб. должны быть потрачены на выполнение гособоронзаказа на срок до 2020 г. Интерфакс

Bollore увеличил долю в Vivendi

Французский инвестиционный и промышленный холдинг Bollore Group, принадлежащий миллиардеру Венсану Боллоре, увеличил свою долю в медиаконгломерате Vivendi до более чем 20% с примерно 15% в июне, говорится в сообщении компании. С учетом того, что приобретаемые акции обеспечивают двойное количество голосов, к 20 апреля 2017 г. Bollore Group будет контролировать 29% прав голоса в рамках Vivendi. Боллоре является председателем совета директоров Vivendi с лета 2014 г. Он наращивает долю в компании, несмотря на недовольство других акционеров. Интерфакс