«Нацимбио» ищет партнеров

«Дочка» «Ростеха» – Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве и партнерстве со структурой германского Siemens – «Сименс здравоохранение». Стороны обсуждают создание централизованных лабораторно-диагностических центров для клиник, а также сотрудничество по адаптации решений в области визуализации медицинских информационных технологий для российских учреждений здравоохранения, сказано в сообщении «Нацимбио». Ведомости

Для кофе зафиксировали цену

Израильская Cofix заявила о намерении открыть в России вместе с партнерами 1000 кофеен в течение пяти лет, из них 3 – собственные, 300 – по франшизе в Москве и области, а также 700 – по франшизе в регионах страны. Первое кафе Cofix, где любое блюдо и напиток предлагается за 50 руб., открылось в ТЦ «Охотный Ряд» в Москве; до конца года еще два заведения заработают в ТЦ «Водный» и в здании Павелецкого вокзала. Партнеры Cofix в России – гендиректор Melsons Group Сатеш Мелвани и братья Михаил и Григорий Печерские, владельцы ADG Group. Ведомости

Inkerman нальет больше

Винодельческая группа компаний Inkerman International намерена к 2019 г. увеличить выпуск вина на 45,5% до 32 млн бутылок в год, сообщил представитель компании. Планы на 2016 г., по его словам, – 22 млн бутылок вина, т. е. продажи вырастут год к году примерно на 15%. Интерфакс

«Русагро» накормит свининой

Группа «Русагро», один из крупных российских производителей свинины, сахара, фасованного маргарина и майонеза, планирует в 2016 г. начать строительство еще одного свиноводческого комплекса в Тамбовской области стоимостью 8 млрд руб., сообщил вице-губернатор региона Сергей Иванов. По его словам, свиноводческий комплекс мощностью 45 000 т мяса в год разместится на территории Сампурского и Знаменского районов области. Интерфакс