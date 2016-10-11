Россия и Турция подписали соглашение по «Турецкому потоку»

Россия и Турция заключили межправительственное соглашение по проекту газопровода «Турецкий поток», говорится в пресс-релизе «Газпрома». Документ предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Черного моря из России в Турцию мощностью 15,75 млрд куб. м каждая, а также сухопутной транзитной нитки до границы Турции с сопредельными странами. Завершение строительства намечено на декабрь 2019 г. Стороны договорились о предоставлении скидки на газ в рамках проекта, заявил по итогам переговоров президент России Владимир Путин. Ведомости

Россия и Белоруссия договорились о плате за газ

Механизм формирования цены на российский газ для Белоруссии в 2016 г. не изменится, сообщила пресс-служба совета министров этой страны. Минск намерен перечислить зарезервированные с начала года средства на счета поставщиков газа. Москва готова предоставить Белоруссии межбюджетные компенсации для снижения цены на газ для ее потребителей. Их объем позволит постепенно сблизить цены на газ для белорусских и российских потребителей. К 1 июля 2019 г. равные условия получат производители энергии, к 1 января 2025 г. – остальные потребители. Ведомости

Болгария подозревает нефтяников в сговоре

Комиссия по защите конкуренции Болгарии обвинила «Лукойл Болгария», ЗАО «Shell Болгария», «OMV Болгария», NIS Petrol (сербская «дочка» «Газпром нефти») и болгарскую Petrol в проведении единой ценовой политики и обмене информацией о продажах и другой информацией на рынке, что привело к искажению конкуренции на рынке розничной продажи бензина и дизельного топлива в стране, сообщает комиссия. Согласно сообщению, ответчики могут в течение 30 дней представить письменные возражения и просить о проведении слушаний в комиссии на открытом судебном заседании. Интерфакс

Грузов стало больше

Грузооборот морских портов в январе – сентябре вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,7% до 531,7 млн т, сообщает Ассоциация морских торговых портов. Основную долю составили экспортные грузы – 420,4 млн т (+5,2%). Импортных грузов за отчетный период было перегружено 23,4 млн т (-6,1%), транзитных – 36,3 млн т (+0,5%), каботажных (транспортировка водным путем в пределах одной страны) – 51,6 млн т (+21,4%). ТАСС