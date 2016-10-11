Цифры. Тенденции. События

Нарушителей накажут рублем

Фонд социального страхования предложил Минтруду финансово поощрять предприятия за соблюдение условий охраны труда и наказывать рублем тех, кто эти условия не соблюдает, сообщил заместитель председателя фонда Евгений Писаревский. Для этого будет введен коэффициент к страховому тарифу. Для нарушителей тариф может увеличиваться до 40%, что должно побудить руководителей соблюдать условия охраны труда. Интерфакс

У малого бизнеса появится свой банк

До конца октября рабочая группа из нескольких банков утвердит график создания специального банка для кредитования малого и среднего бизнеса, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства. По словам источника, идея появления нового банка была одобрена первым вице-премьером Игорем Шуваловым. Он рекомендовал Агентству стратегических инициатив, Корпорации МСП, «МСП банку», Юниаструм банку, банку «Восточный» и «Кредит Европа банку» создать рабочую группу, а также попросил руководство Корпорации МСП и «МСП банка» доработать к 1 декабря стратегию «МСП банка». «МСП банк» должен будет прописать стандарты кредитования малого и среднего бизнеса, а также увеличить объем ссуд предпринимателям. Интерфакс