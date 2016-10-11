Дональд Трамп сделал выводы

Вторые дебаты кандидатов в президенты США, прошедшие в воскресенье в Сент-Луисе, называли решающими для республиканца Дональда Трампа. После первых дебатов две недели назад уровень его поддержки снизился, а накануне вторых случился скандал с публикацией видео 2005 г. с непристойными высказываниями бизнесмена о женщинах, после чего Трампа осудило большинство однопартийцев-конгрессменов, а некоторые открыто призвали его покинуть гонку. «Ну ладно, Дональд, понятно же, что ты просто пытаешься отвлечь внимание от своей кампании, от ее коллапса и от того, как твои же однопартийцы тебя покидают», – съязвила во время дебатов демократ Хиллари Клинтон. Трамп ответил обещанием в случае избрания инициировать специальное расследование деятельности семьи Клинтон и заявил, что хуже всех с женщинами обращается не он, а Билл Клинтон. Другие вопросы – внешняя и внутренняя политика, реформа здравоохранения и миграция, борьба с терроризмом и отношения с Россией – по сути, отошли на второй план.

Президентская гонка еще никогда не видела настолько желчных и личных нападок двух кандидатов, посчитали американские СМИ. «Дуэль Трампа и Клинтон привела к тому, что гонка пикировала до уровня базара XIX в. Каждый кандидат и так заполучил крайне расколотый электорат, который в штыки принимает все, что звучит с другой стороны, а эти дебаты разрыв только усилили», – полагает Financial Times.

Спорные цифры 57% зрителей телеканала CNN посчитали победителем дебатов Клинтон, 34% – Трампа. По опросу YouGov, разница между соперниками составила всего 5% – 47% за Клинтон и 42% за Трампа

Трампу удалось отыграть ряд позиций, но самое сложное впереди, убежден политический советник республиканцев Рэй Макнэлли: «Трампу удалось, как у нас говорят, остановить кровотечение: в этот раз он был подготовлен, собран и агрессивен по отношению к Клинтон, которая даже немного растерялась от этого. Своих избирателей он зарядил, но ему до сих пор не удалось переманить неопределившихся. Ему придется забраться на очень крутую гору, чтобы выиграть эти выборы». Республиканцы не стоят за Трампа стеной, но сейчас против него играет другой фактор – выборы в конгресс, считает советник: «Приоритетная задача для многих стратегов и политиков в стане республиканцев – защитить большинство в конгрессе, выстроить там защитную стену против Клинтон, если она выиграет. Многие однопартийцы ставят шансы Трампа под сомнение, поэтому и фокус в партии смещается. Многие надеются, что Трамп – вещь в себе, и на самом деле с партией его не связывают».

Трамп с первого раза учел ошибки и сделал выводы из прошлого провала, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Он с успехом прошел этот тест, в этот раз даже с налогами и скандальными заявлениями по поводу женщин смог справиться в первые минут пятнадцать. Удар он держал идеально: избиение младенца на первых дебатах не прошло для него даром. Он ведь из другого мира: раньше все его выступления были построены на эмоциях, выкриках, двусмысленных заявлениях, но в президентской гонке такой номер не пройдет, ему нужно играть по правилам». Динамика отсутствует у обоих кандидатов, Клинтон пока тоже не очень успешна в перетягивании неопределившихся и ее преимущество может уложиться в статистическую погрешность, говорит эксперт.