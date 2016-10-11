Статья опубликована в № 4179 от 11.10.2016 под заголовком: Слова

Михаил Горбачев

«Мир подошел к опасной черте. Не хотел бы давать конкретных рецептов, но хочу сказать: надо остановиться. Надо возобновить диалог».

По мнению экс-президента СССР, чтобы преодолеть «коллапс взаимного доверия» между Россией и США, нужно «возобновить переговоры по всей повестке дня». («РИА Новости»)

Александр Бастрыкин

«Набирает обороты война за умы молодежи, и нам, как никогда, важно объединить усилия и потенциал Следственного комитета и Союза писателей».

Председатель СКР подписал соглашение о сотрудничестве с Союзом писателей России – организацией, по его словам, «патриотической и державной». («Ведомости»)

Михаил Саакашвили

«Мы все, у кого есть глаза и уши, увидели, что эти выборы проходили с большими нарушениями. <...> Я не вижу смысла участия во втором туре».

Экс-президент Грузии призвал «не придавать легитимность» парламентским выборам, на которых его партия стала второй с 26,5% голосов. («Интерфакс»)