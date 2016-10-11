Цифры. Тенденции. События

Без «лишних» денег

Докапитализация Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) пока не предусмотрена отдельной строкой в проекте бюджета, но возможна за счет «целевой приватизации», заявил министр экономического развития, председатель наблюдательного совета РФПИ Алексей Улюкаев. В федеральном бюджете на этот год также не заложены конкретные суммы на докапитализацию РФПИ, сказано лишь, что, если у него окажется менее 30 млрд руб., правительство «вправе принять» необходимые решения. Интерфакс

Минэкономразвития поверило в ЦБ

Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает, что ЦБ мог бы снизить ключевую ставку до конца 2016 г. и это не повлияло бы на достижение цели по инфляции в 4% к концу 2017 г. По его мнению, достигнуть этой цели можно и раньше. Совет директоров ЦБ 16 сентября снизил ключевую ставку до 10% с 10,5%, отметив, что ее нужно держать на таком уровне до конца года, чтобы закрепить «тенденцию к устойчивому снижению инфляции». Интерфакс

Регионы привязаны к ЦБ

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит механизм плавающей процентной ставки по кредитам банков регионам и муниципалитетам. Она будет напрямую зависеть от ключевой ставки ЦБ. Предполагается также некоторая фиксированная надбавка, которая будет определяться в договоре. Ведомости, Интерфакс

Продажи на 2017 г.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев считает возможным приватизацию в 2017 г. 10,9% ВТБ, 25% минус 1 акция «Совкомфлота», 20% НМТП. В проекте «Основных направлений бюджетной политики на 2017–2019 гг.» Минфин ждет в следующем году доходы в 138 млрд руб. от приватизации. Интерфакс, Ведомости