Онлайн-кинотеатр «Триколор ТВ»

Онлайн-кинотеатр «Три-колор ТВ» уже работает на домене kino.tricolor.tv. По словам сотрудника «Триколор ТВ», сервис пока работает в режиме тестирования, официальный запуск запланирован на ноябрь. Оператор разработал собственную платформу для проекта, продолжает собеседник «Ведомостей», а контент для онлайн-кинотеатра поставляют партнеры. Сама компания планирует заключать и прямые договоры с правообладателями. В качестве партнеров на сайте kino.tricolor.tv заявлены онлайн-кинотеатры Tvigle и Look1.

Пользователи смогут смотреть фильмы по рекламной модели, говорит сотрудник «Триколор ТВ», активные абоненты – бесплатно. Запуск онлайн-кинотеатра он называет продолжением стратегии «Триколор ТВ», чьи продукты должны быть доступны «во всех цифровых средах». Компания планирует продавать доступ к фильмам и по подписке «в среднем ценовом сегменте».

Представитель «Триколор ТВ» от комментариев отказался. Ранее он говорил «Ведомостям», что компания планирует купить уже работающий онлайн-кинотеатр. Оказалось, выгоднее сделать свой проект, говорит сотрудник компании.

Российский рынок легальных видеосервисов, по оценке TMT Consulting, в 2015 г. вырос на 32% до 3,4 млрд руб. В 2016 г. он вырастет еще на 30% – до 4,5 млрд руб., а к 2020 г. достигнет 9,6 млрд, прогнозирует компания. Этот рынок поделен в основном между независимыми онлайн-кинотеатрами. По данным TMT Consulting, в топ-5 по выручке в прошлом году вошли Ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube («Газпром-медиа») и Tvigle.

Все крупные операторы внимательно изучают этот рынок, но мало кто активно развивает подобные проекты, отмечает аналитик TMT Consulting Елена Крылова. Она объясняет это тем, что рынок невелик (выручка самого «Триколор ТВ» в 2015 г. – 14,85 млрд руб.), а уровень пиратства в России традиционно высок. Серьезные изменения могут произойти в том случае, если, например, «Ростелеком» начнет активно продвигать свой проект «Интерактивное ТВ» или российским рынком займутся глобальные игроки – Netflix или китайская LeEco, обещавшая запустить здесь онлайн-кинотеатр, резюмирует аналитик.

Запуск онлайн-кинотеатра требует миллионы долларов инвестиций в лицензирование контента, запуск агрегатора – в разы меньше, говорит директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Логично, если «Триколор ТВ» и сам договорится с правообладателями, ведь компания уже лицензирует контент для своих телеканалов. Успех агрегаторов видео, созданных «Яндексом», Mail.ru, «Рамблером», обеспечен большим органическим трафиком головных проектов, которым не может похвастать «Триколор ТВ», продолжает он. «Триколору» же онлайн-кинотеатр нужен для позиционирования себя как передовой медиакомпании: даже если проект не оправдает себя коммерчески, привлеченная рекламой аудитория может конвертироваться в абоненты спутникового ТВ, считает Бырдин.

Впрочем, оператор может оказаться успешным, продавая видео по запросу через свои ТВ-приставки, как это делает «Ростелеком». Оператор предлагает абонентам видеоконтент по разным каналам, говорит представитель «Ростелекома» Валерий Костарев, выручка от всех продаж видео по запросу в 2015 г. составила 732 млн руб., в первом полугодии 2016 г. – 440 млн руб.