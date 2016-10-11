Цифры. Тенденции. События

47,6 года

Составил в 2015 г. средний возраст телезрителя в России, следует из данных TNS. Эти данные привел на конференции Роскомнадзора гендиректор Индустриального комитета по телеизмерениям Сергей Петров. С 2010 г. средний возраст зрителя увеличился на два года. Среднее время телесмотрения в стране растет прежде всего за счет зрителей старше 50 лет (с 2010 г. плюс 51 минута почти до 6 часов в день), тогда как у молодых людей (18–34 лет) оно упало на 6 минут до 2 часов 36 минут в день. Ведомости

Измерителя назвали MediaScope

Исследовательская компания TNS, которая занимается измерением аудитории различных медиа в России, теперь будет называться MediaScope, сообщил «Ведомостям» ее гендиректор Руслан Тагиев. Смена названия связана с продажей 80% компании государственному ВЦИОМу из-за новых ограничений для измерителя ТВ-аудитории в России. До сих пор TNS полностью контролировала британская WPP. Сделка закрыта в августе. После продажи российская компания потеряла право использовать бренд TNS (принадлежит Kantar Media, исследовательскому подразделению WPP). Ведомости

«М.видео» продаст подписку на Ivi

Сеть магазинов бытовой техники и электроники «М.видео» начала продавать подписку на онлайн-кинотеатр Ivi в пакете для настройки телевизоров со Smart TV, сообщили компании. Настройка, установка необходимых программ и годовая подписка на этот видеосервис обойдутся покупателю телевизора в дополнительные 5990 руб. Таким образом, подписчик экономит 40%: сама настройка стоит 2590 руб., а месяц подписки на Ivi – 399 руб., указывает «М.видео». Сейчас дополнительную настройку телевизоров со Smart TV заказывает около 20% покупателей такой техники, уточняется в сообщении партнеров. Ведомости