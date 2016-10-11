Грузовики и автобусы завелись

В 2016 г. продажи грузовиков и автобусов начали расти, а LCV – стабилизировались. Сказываются господдержка, стабилизация рубля и отложенный спрос

Продажи грузовиков в России растут пять месяцев подряд, а рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) остался на уровне августа 2016 г., гласят данные «Автостата». Крупнейший российский производитель грузовых автомобилей – «Камаз» вернулся с четырехдневной рабочей недели на полную (режим неполной рабочей недели «Камаз» использовал последние два года). Решил вернуться к полной неделе и УАЗ, выпускающий помимо легковых автомобилей еще и LCV.

В России появились признаки улучшения экономической ситуации, начал укрепляться рубль, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Сказывается и господдержка авторынка, отмечает он и исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

Рост также связан с отложенным спросом – на протяжении 2014–2015 гг. компании откладывали обновление парка, замечает гендиректор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов.

При постоянно растущих ценах на перевозки российские производители грузовиков получили возможность улучшить сбыт, добавляет начальник отдела логистических операций DPD в России Дмитрий Воеводин. Росту продаж мало- и среднетоннажных автомобилей помимо прочего способствует запрет на въезд в город для грузовиков, сложная схема получения пропусков, взимание платы за проезд по федеральным дорогам.

В целом на рынке сохраняются макроэкономические сложности: высокая стоимость кредитов, низкий уровень инвестиционных возможностей потребителей, спад активности в основных отраслях потребления коммерческого транспорта, говорит представитель группы ГАЗ.

Наши укрепляются

По итогам восьми месяцев 2016 г. российский рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 12 т вырос на 17%, приводит данные представитель группы ГАЗ. Спрос в сегменте полноприводных большегрузных автомобилей сохраняется примерно на уровне прошлого года, так же как и в сегменте LCV.

Количество регистраций автобусов за этот же период выросло на 24%, говорит представитель Scania. Но не все сегменты автобусов – и производители – показывают рост, замечает он. Растет доля отечественных производителей, которые в 2016 г. заняли 96% рынка автобусов, зарегистрированных в России. Доля регистраций «европейской семерки», китайских и корейских производителей упала до абсолютного минимума. «Так что рынок растет только из-за расширения отечественной техники, – резюмирует собеседник. – И этот рост дает только сегмент городских автобусов, а междугородные и туристические автобусы показывают отрицательный результат по сравнению с прошлым годом». По его словам, «в росте автобусного рынка четко просматриваются нынешние законы локализации техники, где рынок городских автобусов стал закрыт для европейцев и обновление сегмента идет только из бюджетных средств».

Группе ГАЗ, по словам представителя, удалось увеличить долю в отдельных сегментах рынка коммерческого транспорта в России: в сегменте фургонов – с 26 до 31%, среднетоннажных машин – с 68 до 73%, в сегменте автобусов среднего класса – с 85 до 88%.

Драйверами роста стали модели нового поколения, поясняет он: продажи автомобилей «Газель Next» в России в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 45%, автомобилей «Газон Next» – на 38%.

Новинки помогают увеличивать продажи и рыночную долю и «Камазу». Речь о тяжелых грузовиках с кабинами и узлами Daimler: предприятие планирует продать в 2016 г. таких машин в 2,6 раза больше, чем в 2015-м. Общие продажи в России «Камаз» рассчитывает увеличить почти на 20%, в то время как рынок тяжелых грузовиков, по оценке предприятия, подрастет на 11%.

«По нашим прогнозам, в этом году рынок полноприводных большегрузных автомобилей и LCV сохранится примерно на уровне прошлого года», – говорит представитель группы ГАЗ.

Логистические операторы нередко отказываются от покупки импортного коммерческого транспорта в пользу отечественного автопрома «в первую очередь благодаря более подходящим условиям приобретения, ценовой политике, а также некоторым новым моделям», замечает гендиректор Polar Logistics Russia Дэйв Эванс.

Российские производители стараются привлечь внимание к своей технике, говорит заместитель гендиректора «Авто-ПЭК» (транспортный парк логистической компании ПЭК) Важа Такидзе. Они включили в ассортимент новые услуги, которые ранее не предлагали в отличие от европейских производителей. «Например, сейчас при покупке значительной партии транспортных средств производители предлагают сразу же на заводе брендировать автомобили. Это очень удобно», – рассказывает он.

Но все же важнейшим фактором покупки остается цена, говорит Такидзе. По его словам, цены на автомобили не снизились, но перестали расти. «В 2016 г. мы не меняли планы: по-прежнему закупаем только новую технику, постепенно увеличиваем наш автопарк. В том числе активно приобретаем автомобили отечественного производства», – рассказывает он.

Иностранцы не сдаются

Начало года было за локальными производителями грузовой техники, вспоминает представитель Scania: «При значительно высоком курсе евро европейские производители не могли ничего противопоставить отечественным производителям. Однако, как только колебания валюты сократились до минимума и появилась некая стабильность, европейцы начали набирать обороты, и уже к августу нарастили объемы до 30% от общего рынка». Его компания, по словам собеседника, к сентябрю вернула себе лидирующие позиции среди европейских производителей грузовиков. «Принимая во внимание лидерство в течение последних трех лет, мы не собираемся упускать свои позиции и в 2016 г.», – добавил он. Сейчас Scania занимает 18% рынка автобусов. «Но если мы добавим регистрации автобусов на шасси Scania, то получим 29% рынка «европейской семерки», в котором мы являемся одним из лидеров», – добавляет представитель компании.

«Наши основные конкуренты выполнили свою домашнюю работу и тщательно продумали продуктовое портфолио. Однако мы все еще видим потенциал на ближайшие месяцы, которые традиционно являются сильным периодом продаж», – говорит гендиректор Mercedes-Benz Vans в России Сорен Хезе. По его словам, компания активно боролась за позицию лидера среди международных малотоннажных производителей в России и одной из основных задач до конца года станет удержание ее. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы ожидаем, что некоторые компании будут частично обновлять свои корпоративные парки – это автомобили скорой медицинской помощи, автобусы, школьные автобусы, специально переоборудованные автомобили, маршрутные такси», – говорит Хезе.

«Мы уверены, что рано или поздно российский рынок восстановится. Именно поэтому мы продолжаем инвестировать, – продолжает Хезе. – Россия также ключевой элемент стратегии Vans go global. Вскоре появится уже анонсированный новый пикап Mercedes-Benz. В этом году мы запустили проект Vans Evolution, чтобы не только развивать наш бизнес в краткосрочной перспективе, но и разработать дальнейшую стратегию и транспортные услуги». Параллельно компания намерена повышать локализацию выпускаемого в Нижнем Новгороде на мощностях ГАЗа Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Scania помимо расширения модельного ряда хочет продолжать сотрудничество с группой ГАЗ, с которой совместно выпускает и продает междугородные и туристические автобусы.

Без поддержки не останутся

«Однозначно рынку нужна господдержка, так как с ее помощью стоимость машин становится еще привлекательнее и стимулирует транспортные компании обновлять свой автопарк, – говорит Такидзе. – Очевидно, что при снижении или отмене господдержки транспортные компании не будут торопиться с обновлением парка, а будут максимально долго эксплуатировать имеющиеся автомобили».

На стимулирование продаж автомобилей в 2016 г. правительство выделило более 50 млрд руб. Этой суммы должно хватить для того, чтобы произвести и продать более 600 000 автомобилей разных типов, подсчитали чиновники. Для коммерческого сегмента наиболее важны три программы – обновления парка колесных транспортных средств (на нее выделено 22,5 млрд руб.), льготного автолизинга (5 млрд руб.) и закупки газомоторных автобусов и техники для ЖКХ (3 млрд руб.). Спрос на LCV дополнительно поддерживается за счет программы машин скорой и неотложной медицинской помощи – изначально на нее заложили по 3 млрд руб., но затем увеличили финансирование еще на 1 млрд руб. Была расширена и программа закупки школьных автобусов: к 3 млрд руб. добавили 900 млн руб.

Исходя из прогнозов Минэкономразвития 2017 год будет не менее сложным для экономики, чем последние два года, замечает представитель группы ГАЗ. «На данный момент нет никаких предпосылок, которые демонстрировали бы потенциал естественного оживления спроса, – говорит он. – Инвестиционные возможности бизнеса находятся на нуле, высокая стоимость кредитных ресурсов является фактически запретительной, из-за сегодняшней стагнации и неуверенности в завтрашнем дне клиенты откладывают покупку техники до лучших времен. В этой ситуации мы считаем наиболее действенным продолжение программ, уже апробированных рынком и доказавших свою эффективность – утилизации, лизинга, субсидирования газовой техники, госзакупок».

Правительство намерено продолжить поддержку автопрома в следующем году, пообещал недавно премьер-министр Дмитрий Медведев. Пока не определено, сколько будет выделено средств (обсуждается сумма, как минимум сопоставимая с той, что выделена в 2016 г., пояснял источник «Ведомостей») и на какие программы. Но министр промышленности и торговли Денис Мантуров предупредил, что будет сокращена поддержка тех сегментов рынка, которые будут демонстрировать устойчивую положительную тенденцию.

Поддержка рынка коммерческого транспорта будет сокращена, но не прекращена, комментирует человек, знакомый с ходом обсуждения будущих программ поддержки. В 2017 г., как ожидается, не будет программы обновления парка (ее заменят узконаправленные программы типа «Первый автомобиль», «Автомобиль для села»), но при этом будут продлены такие программы, как закупка газомоторной техники и льготный автомобильный лизинг, говорит он.

«При выборе узконаправленных программ следует тщательно взвесить текущее экономическое состояние и перспективы роста этих сегментов, сравнить цены с иностранными аналогами. Чтобы не сложилась ситуация, что, несмотря на действующие программы поддержки, техника и финансирование оказались невостребованными», – говорит Зотов.

«Малотоннажное подразделение Mercedes-Benz заинтересовано участвовать во всех программах субсидированного лизинга, где это возможно», – говорит Хезе.

Scania не имеет поддержки государства, как другие производители, «что, конечно, не может не сказываться на объемах продаж», говорит представитель автоконцерна. «Однако не только цена является определяющим фактором приобретения техники, и наша основная задача как раз сохранить позиции по качественному сервисному обслуживанию, сервисному покрытию, обеспечению финансирования и проч.», – подчеркивает он.

Экспортная отдушина

В этом году правительство помимо стимулирования спроса на внутреннем рынке начало поддерживать экспорт машин. Всего на частичную компенсацию логистических расходов, затрат на адаптацию техники и ее сертификацию для зарубежных рынков выделено 3,3 млрд руб. Это должно повысить загрузку местных производств, ведь, даже несмотря на рост того же рынка коммерческой техники (спрос на легковые машины продолжает падать), объем продаж по-прежнему небольшой (см. графики).

Развивают экспорт и сами автоконцерны. Группа ГАЗ, к примеру, сейчас поставляет за рубеж 20% своей продукции, а в перспективе нескольких лет хочет удвоить этот показатель (подробнее см. интервью гендиректора «Русских машин» Манфреда Айбека на стр. В2–В3).

Основной экспортный рынок для российских автозаводов – Казахстан. Но в этом году поставки туда резко снизились из-за введенного утилизационного сбора на готовые автомобили. Это произошло после того, как жители стали активно покупать машины не в своей стране, а в России – слабый рубль делал это выгодным. В новых условиях российские автопроизводители изменили подход: вместо готовых машин они начали (или начнут) поставлять машинокомплекты. До конца года в Казахстане начнется местная сборка модельного ряда УАЗа, включая LCV, а с 2017 г. – техники разных типов группы ГАЗ.