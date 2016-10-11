Кооперация и электрификация

Основные премьеры во второй половине года были сосредоточены в Ганновере, где проходила выставка IAA Commercial Vehicles 2016. В серийных новинках хорошо прослеживается тенденция усиления кооперации между производителями, в концептуальных – переход от двигателей внутреннего сгорания к электроприводам

В классе развозных фургонов были представлены на публике новое поколение Volkswagen Crafter и его «двойник» MAN TGE (MAN входит в концерн VW). Новый Crafter/TGE построен на новой платформе и больше не будет иметь ничего общего с Mercedes-Benz Sprinter. В модельной линейке баварского производителя грузовиков машины такой весовой категории (прежде самой легкой были модели 7,5 т) появляются впервые после долгого перерыва, когда в 1993 г. перестали выпускаться фургоны серии G. Внешне модели двух марок концерна отличаются только оформлением передка – светотехникой и решеткой радиатора и брендированием. Технологически они еще более идентичны: три типа кузовов – грузовой фургон, пассажирский микроавтобус и пикап с одно- или двухрядной кабиной; привод – передний, задний или полный; ручная 6-ступенчатая или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Общие турбодизельные двигатели стандарта «Евро-6» развивают от 102 до 177 л. с. Два варианта колесной базы – 3640 и 4490 мм, по три общих длины для закрытых версий – от 5986 до 7391 мм и пикапов – от 5986 до 7404 мм. Три высоты крыши у фургонов – 2355, 2590 и 2798 мм, две у пикапов – 2312 и 2330 мм. Полная масса – от 3,0 до 5,5 т. Новое поколение легких грузовиков оборудовано новейшими системами безопасности, включая автомат экстренного торможения перед препятствиями. Crafter и TGE будут производиться на новом заводе Volkswagen в Познани (Польша). Продажи, в том числе и в России, начнутся весной следующего года.

Nissan представил в Ганновере развозной фургон NV300, в котором легко угадывается недавно обновленная модель Trafic партнера по альянсу Renault (он же Opel/Vauxhaul Vivaro). Производиться NV300 также будет вместе с ними на заводе в Сандувиле (Франция), разделяя с продуктом партнера по альянсу типоразмеры и силовые агрегаты.

В свою очередь Renault позаимствовал у Nissan основу для своего первого однотонного пикапа Alaskan – от Nissan NP300, который продается на других рынках под названиями Navara и Frontier. На этой же базе позднее появится пикап Mercedes-Benz (начнет выпускаться в 2020 г.). Alaskan нужен компании прежде всего в Южной Америке, на одном из основных своих рынков, где стабилен высокий спрос на машины с таким типом кузова. К концу года пикап Renault будет запущен в Колумбии, затем, вслед за полутонным Renault Duster Oroch, в остальных странах региона. Базовым силовым агрегатом для большого пикапа Renault станет турбодизель 2,3 л мощностью 160 и 190 л. с. Затем для других рынков появятся 2,5 л бензиновый мотор 160 л. с. и турбодизель 2,5 л 160 и 190 л. с. Моторы, аналогично NP300, будут сочетаться с 6-ступенчатой ручной или 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, задним или полным приводом.

Scania, входящая в группу Volkswagen, представила в конце лета новое поколение основного грузовика – S730. В разработку и запуск модели было инвестировано 20 млрд шведских крон (2 млрд евро). Грузовик будет запущен на рынок с двумя типами кабин: стандартной R и увеличенного размера с плоским полом S. Шасси будут комплектоваться двумя дизельными моторами со стандартом выхлопов «Евро-6»: рядным 6-цилиндровым 13 л (мощностями от 410 до 500 л. с.) и V8 16 л (от 520 до 730 л. с.). Потребление топлива у нового поколения грузовиков снижено на 5%, сообщила компания. При разработке модели внедрялись актуальные технологии из цифровой области – например, диагностические системы автомобиля подключены к беспроводным сетям, что дало возможность перевести коммерческую технику на плавающий диапазон техобслуживания – машины вызываются в сервис только при необходимости проведения процедур. Продажи нового поколения начнутся в Европе осенью. В России Scania нового поколения появится осенью 2017 г., к этому времени у компании будет готов не только седельный тягач, а более полная линейка грузовиков на новом шасси. Россия до 2014 г. входила в тройку крупнейших рынков Scania, по итогам 2015 г. находится на восьмой позиции.

Daimler более радикально углубился в новые технологии. Из серийных премьер этой осени у компании только электрический Fuso eCanter. Третье поколение легкого (6 т полной массы) грузовика начнет продаваться в Европе, США и Японии в 2017 г. Кроме нулевых выбросов, что может стать пропуском для использования в регулируемых зонах мегаполисов, владельцам электрогрузовика обещают снижение эксплуатационных расходов – на 1000 евро на каждые 10 000 км пробега в сравнении с дизельной версией – и снижение на треть расходов на техобслуживание. Машина с мотором мощностью 185 кВт и батареей емкостью 70 кВт ч может проезжать без подзарядки 100 км, а для увеличения пробега оборудоваться дополнительными аккумуляторами.

Компания объявила, что выпустит в ближайшие годы на рынок три коммерческих электромобиля. В 2018 г. начнутся продажи фургона и городского автобуса, прототипы которых были представлены как Vision Van и Future Bus. Развозной фургон Mercedes-Benz Vision Van с электроприводом 75 кВт и запасом хода до 270 км специально продуман для быстрой доставки онлайн-покупок, в том числе в ночное время в городах, что позволяет делать бесшумность электропривода. Фургон оснащен автоматизированным грузовым отсеком и интегрированными в крышу дронами. Идея новой логистики такая: загрузка кузова происходит в один прием кассетой-стеллажом с помощью беспилотного транспортера (One Shot Loading); в автомобиль интегрирована система автоматической выдачи посылок курьерам и параллельно двум дронам, каждый грузоподъемностью 2 кг для беспилотной доставки в радиусе 7,5 км.

Пока это прототип, но Mercedes-Benz Future Bus с технологией автономного вождения CityPilot уже тестируется на 20-километровой выделенной полосе между Амстердамом и аэропортом Схипхол. Тяжелый электрогрузовик Mercedes-Benz Urban eTruck (26 т) может проезжать без подзарядки 200 км. Но и перспективы модели более далекие – его выпуск может начаться после 2020 г.

Достаточно близок к серии, как утверждает производитель, другой коммерческий электромобиль – Hyundai H350 Fuel Cell concept. Запас хода 422 км ему обеспечивают 175 л водорода (7,05 кг), которые вырабатывают электроэнергию в топливных ячейках и накапливают в 24-киловаттной литий-полимерной батарее. Запас сжатого газа восполняется за четыре минуты, что выгодно отличает технологию от перезарядки батарей в электромобилях. 100-киловаттный мотор разгоняет 14-местный микроавтобус до 150 км/ч. Веры в осуществимость проекта добавляет факт, что Hyundai Motor с 2013 г. серийно производит и продает машину с водородными ячейками – кроссовер ix35 Fuel Cell, хоть его выпуск и измеряется десятками экземпляров.