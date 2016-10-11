Первый в Москве музейный 3D-кинотеатр появится в Третьяковской галерее

Первый в Москве музейный кинотеатр с возможностью показа цифровых и 3D-фильмов откроется в Третьяковской галерее. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии. «Горожане смогут смотреть современные художественные, документальные и анимационные ленты в трех кинозалах музея, где сейчас показывают только старые фильмы, снятые на пленку», – отмечается в сообщении. Первый комбинированный зал откроют в Инженерном корпусе галереи в Лаврушинском переулке в начале следующего года. К лету новое оборудование получат еще два кинозала, в том числе конференц-зал в здании на Крымском Валу. Весной откроется также сезонный кинотеатр под открытым небом на 120 человек во внутреннем дворике Третьяковки на Крымском Валу. Средняя цена на билет в обновленном кинотеатре не будет высокой – от 100 до 120 руб. Музейный кинотеатр в галерее будет ориентирован на лучшие образцы киноклассики отечественного и зарубежного производства. В Третьяковке не планируется показ развлекательного кино, триллеров, боевиков и блокбастеров. ТАСС

Depeche Mode привезут в Россию свой новый альбом Spirit

Британская группа Depeche Mode в июле 2017 г. выступит в Москве и Санкт-Петербурге в рамках тура в поддержку нового студийного альбома Spirit, сообщается на официальном сайте группы. Релиз новой пластинки намечен на весну 2017 г. «В рамках тура Global Spirit Tour артисты отыграют концерты в Европе, в Северной и Южной Америке. Музыканты выступят в 21 европейской стране. Тур начнется 5 мая в Стокгольме, а завершится 23 июля в Румынии», – сообщается на сайте коллектива. Московский концерт Depeche Mode пройдет 15 июля на стадионе «Открытие арена». До этого, 13 июля, британцы посетят Санкт-Петербург, где сыграют в СКК «Ледовый дворец». Затем коллектив выступит в Минске, Киеве, Варшаве. Сейчас в состав коллектива входят вокалист Дэйв Гаан, клавишник, гитарист Мартин Гор и клавишник Энди Флетчер. Интерфакс