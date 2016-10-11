«Максимателеком» сплетет сеть в метро

«Максимателеком» стал единственным участником конкурса на оборудование метрополитена сетью бесплатного WiFi-доступа, говорится в итоговом протоколе на сайте метрополитена. На конкурс было подано две заявки, но второй участник, ООО «Аэроком», не был допущен к аукциону из-за отсутствия подтвержденного опыта аналогичных работ. Аукцион признан несостоявшимся, контракт будет заключен с компанией «Максимателеком» на условиях, предусмотренных документацией, говорится в протоколе. Победитель должен будет до 8 декабря 2017 г. полностью сдать сеть, действующую на всех 67 станциях и в тоннелях. Первая очередь сети WiFi должна быть запущена на пятой линии к февралю 2017 г. Ведомости

Cisco в «Невской ратуше»

Компания Cisco арендовала в комплексе «Невская ратуша» офис площадью 274,1 кв. м на третьем этаже бизнес-центра в Дегтярном переулке, 11, лит. Б, сообщила пресс-служба консультанта сделки, компании JLL. Заполняемость «Невской ратуши» составляет 99%. Ведомости

16 млн евро в аэрозоли

Французская Fareva Group вложила около 8 млн евро в создание производства аэрозольной косметики на ООО «Интерфил» (Interfill, Тосно, Ленинградская область, российское подразделение группы), сообщил вице-президент группы Кристоф Петрас на открытии производства. По его словам, сейчас мощность производства составляет около 25 млн единиц аэрозолей в год, в течение пяти лет планируется увеличить ее до 150 млн единиц в год. Объем инвестиций в расширение будет примерно сопоставим с инвестициями в запуск производства и составит около 8 млн евро, сообщил Петрас. Интерфакс

Бюджет на депозиты

Комитет финансов Петербурга вчера разместил на депозит на 14 дней 2 млрд руб. временно свободных средств бюджета под 10,44% годовых. Заявки на аукцион подали шесть банков. Комитет финансов Ленобласти разместил на 77 дней 2,1 млрд руб. под 9,41%. Ведомости

1100 богачей в «ВТБ 24»

Объем средств под управлением Private Banking «ВТБ 24» в Петербурге достиг 103 млрд руб. (это 12,5% от совокупного объема средств клиентов Private Banking), рост с начала года составил более 20%, сообщает пресс-служба банка. По словам старшего вице-президента, управляющего филиалом «ВТБ 24» в Петербурге, Михаила Иоффе, банк обслуживает в Петербурге свыше 1100 клиентов из этого сегмента, к концу 2019 г. планируется увеличить их число более чем вдвое и контролировать 15% петербургского рынка этого сегмента. Порог входа для клиентов Private Banking в Петербурге – 30 млн руб. Ведомости

Обыски в комитете по транспорту

Следователи провели оперативные мероприятия в здании комитета по транспорту Петербурга. «В комитете проводится выемка документов. Мероприятия идут в рамках ранее возбужденного уголовного дела», – сообщил источник в правоохранительных органах. Интерфакс