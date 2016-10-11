Ценности российские

На статью «Ценностный раскол» (№ 186 от 5.10.2016, стр. 07)

Кто сказал, что ценности российские заключаются в коленопреклоненном православии и «Домострое»? Какой такой народ маковки с церквей повалил с охотою после свержения царизма и временного буржуазного правительства? Я помню, историю мне учителя в школе преподавали и там то Стенька Разин, то Емельян Пугачев, то Вера Засулич, то Камо с Кобой банк берут лихо. Отводят Мединские стыдливо глаза народные от любимого развлечения – наведения справедливости маргинальной, от бунта народного, страшного и беспощадного.

Замечу, что столетие революции грядет и я начинаю праздновать его уже сегодня – купил знак на аукционе «1917. Свободная Россия», разместил изображение в соцсети «В контакте» и повесил себе его на шею. Вот моя «богородица» – тетка с развернутым знаменем и мужик с молотом и саблезубой улыбкой. Спасибо учителям.

Всеволод Богомазов, Санкт-Петербург

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