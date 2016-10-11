«Турецкий поток» обретает границы

«Газпром» полностью профинансирует строительство морской части газопровода «Турецкий поток», сказал в интервью телеканалу «Россия 24» председатель правления компании Алексей Миллер. Морская часть будет принадлежать «Газпрому». «Что касается строительства газотранспортной инфраструктуры для первой нитки, для поставки газа на турецкий рынок от приемного терминала до врезки в газотранспортную систему Турции мощности будут создаваться компанией Botas и будут ею на 100% финансироваться», – сказал Миллер. Согласно межправительственному соглашению по проекту, которое Россия и Турция заключили в понедельник, СП будет создано на паритетных началах. Документ не исключает привлечения других партнеров в СП и к строительству морской части проекта.

«Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря из России в Турцию. Мощность каждой из двух ниток составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Бюджет «Турецкого потока» будет определен после того, как закончится проектирование и будут определены условия основных контрактов на строительство обеих ниток трубопровода, сообщил «Ведомостям» представитель South Stream Transport («дочка» «Газпрома», которая отвечает за морскую часть). Строительство морской части может обойтись «Газпрому» в лучшем случае примерно в $5–7 млрд при условии, что компания профинансирует проект самостоятельно, считает младший директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. С учетом значительных погашений по долгу в 2016–2018 гг. сумма существенная, но подъемная, полагает Маринченко. Зато у «Газпрома» появится новый козырь при обсуждении налоговой нагрузки и дивидендов, добавляет он. «Газпрому» предстоит вложить примерно $5 млрд, оценил директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Еще $4–5 млрд уже истрачены на подрядчика Saipem, который должен был строить трубопровод-предшественник «Южный поток», приобретение труб, напоминает он. Прокладывать трубу будет швейцарская Allseas, сказал источник, близкий к «Газпрому».

История потока «Газпром» и турецкая Botas договорились о проекте в 2014 г. Изначально планировалось построить четыре нитки общей мощностью 63 млрд куб. м газа в год, «Газпром» оценивал проект в 11,4 млрд евро.

«Газпром» намерен завершить строительство обеих ниток «Турецкого потока» до декабря 2019 г. Основные разрешения уже получены, нужно провести морские изыскания на расстоянии 250 км в турецкой экономической зоне и на турецком берегу под приемный терминал, объяснил Миллер. Первая нитка нужна для поставок газа в Турцию, вторая – для экспорта в Южную и Юго-Восточную Европу. «И только в том случае, если до этого не вырастет спрос на российский газ в Турции», – уточнил Миллер. По его словам, турецкий рынок газа растет, российское сырье занимает на нем более 55%. В 2015 г. «Газпром» экспортировал в страну более 27 млрд куб. м газа. Соглашение дает «Газпрому» право не строить вторую морскую нитку. В этом случае ему придется компенсировать затраты и убытки турецких партнеров на строительство сухопутного участка для нее.

«Газпром» или его аффилированная структура заключит с СП долгосрочное соглашение на транспортировку газа с условием «транспортируй или плати», говорится в межправсоглашении. После ввода первой нитки «Газпром» перенаправит в нее объемы, которые поставлялись транзитом через Украину по Трансбалканскому газопроводу, следует из документа. В последние годы по нему проходило 12–14 млрд куб. м, знает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Украина получает от «Газпрома» примерно $2 млрд в год за транзит 50–60 млрд куб. м. При запуске одной нитки «Нафтогаз» недополучит около 25% этой суммы, указывает Маринченко. При строительстве двух ниток плата за транзит снизится в 2 раза, но только в том случае, если Европа станет закупать газ, идущий через «Турецкий поток», говорит он. «Если не будет подвижек с «Северным потоком – 2», «Газпрому», видимо, придется перезаключить контракт на транзит с «Нафтогазом» в 2019 г.», – отмечает Маринченко. Газопровод «Северный поток – 2» мощностью 55 млрд куб. м «Газпром» с партнерами планирует проложить по дну Балтийского моря в Германию. Даже если он появится, украинский транзит не менее 10 млрд куб. м должен сохраниться, возможно, в сторону Словакии и Венгрии, полагает Нестеров.