Борьба за нефть не закончилась

Удмуртская «УДС-энерджи» отказалась выплатить разовый платеж в 2,75 млрд руб. по итогам аукциона за Борулахский участок в Якутии, задаток в 17 млн руб. останется у государства, заявил министр природных ресурсов Сергей Донской (его слова передает ТАСС). Аукцион будет повторно проведен в следующем году, добавил он.

Принадлежащая удмуртскому предпринимателю, депутату регионального госсовета Алексею Чулкину «УДС-энерджи» в августе выиграла аукцион Роснедр на Борулахский участок, обойдя в том числе «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Новатэк». Стартовая цена аукциона выросла с 17 млн до 2,75 млрд руб. – в 161 раз, всего было восемь претендентов. Запасов на месторождении нет, только ресурсы: газа – 165 млрд куб. м, нефти – 10,2 млн т.

Чулкин был недоступен для журналистов. Сотрудник «УДС-групп» (включает «УДС-энерджи», а также девелоперские компании, производителей стройматериалов и сеть продуктовых рынков) подтвердил отказ от участка. В 2015 г. компании Чулкина добыли 180 000 т нефти в Удмуртии и Пермском крае. «Изначально было понятно, что у этого претендента не хватит денег на такой платеж, тем более что участок достаточно заурядный и столько не стоит», – говорит человек, близкий к одному из участников аукциона. До такого уровня цену взвинтили «УДС-энерджи» и «Роснефть», последнюю он заинтересовал, наверное, благодаря близости ВСТО и газопровода «Сила Сибири», добавляет собеседник.

Пресс-службы «Роснефти», «Сургутнефтегаза» и «Новатэка» не ответили на вопрос, будут ли участвовать в повторном аукционе. В конце августа президент «Новатэка» Леонид Михельсон говорил на Восточном экономическом форуме, что Якутия ему интересна. «Насколько участок перспективен, покажет доразведка, пока у него нет запасов. Наверняка в повторном аукционе примет участие и «Роснефть», – говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

«Раньше случалось, чтобы неизвестная компания неожиданно выигрывала аукцион, сильно поднимая цену, проводила геологоразведку по минимуму в надежде перепродать проект – иногда получалось. Чтобы не внести платеж, такого в последнее время не помню», – сказал директор Small Letters Виталий Крюков.