Lada Largus хватит всем

«АвтоВАЗ», резко увеличив поставки в октябре, устранил дефицит Lada Largus, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух дилерских компаний. Были довезены машины по предыдущим заказам и ускорены поставки по текущим контрактам. Сейчас в наличии все комплектации Largus, а запасы находятся на уровне 1,5–2-месячных объемов продаж, уточняет один из них.

Автомобили Largus выпускаются в пассажирских и коммерческих версиях (универсал стоит от 524 500 руб., фургон – от 499 900 руб.) в Тольятти на линии B0, где также производятся Lada Xray, Nissan Almera, Renault Logan и Renault Sandero. С 3 октября на этой линии были введены сверхурочные два часа после каждой из двух рабочих смен (дополнительное время оплачивалось в двойном размере). С 10 октября сверхурочная работа на линии B0 была отменена в соответствии с установленным планом, пояснил председатель официального профсоюза «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев.

О дефиците Largus дилеры рассказали «Ведомостям» в мае 2016 г.: они тогда могли заказать Largus в 2–3 раза меньше, чем хотели бы, – не позволяли производственные возможности предприятия. Особенно не хватало фургонов Largus, заказы на которые «АвтоВАЗ» на тот момент вообще не принимал. Запасы модели были, но дилеры опасались, что они скоро закончатся.

По итогам девяти месяцев продажи Largus в России сократились на 32%, общие продажи Lada – на 7%, а весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей – на 14,4%, гласят данные АЕБ. В сентябре при росте общих продаж Lada на 5% реализация Largus упала на 56%, а рынок сократился меньше – на 11%. За время дефицита семиместные Largus ни один из новых автомобилей не заменил – аналогов за эти деньги нет, замещение шло за счет вторичного рынка, где также присутствует Largus, говорит один из дилеров. Пятиместные версии заменяли седаны С-сегмента, причем не только иномарки, но и Vesta, а в случае с фургоном – аналоги на вторичном рынке и новые универсалы, добавляет он.

«АвтоВАЗ» Автомобильный концерн

Основной акционер – Alliance Rostec Auto B.V. (74,5%, СП «Ростеха», Renault, Nissan).

Капитализация – 19,4 млрд руб.

Выручка (МСФО, 1-е полугодие 2016 г.) – 87,1 млрд руб.

Чистый убыток – 27,2 млрд руб.

Один из дилеров предполагает, что дефицит Largus мог возникнуть из-за сложностей с поставками комплектующих. Представитель «АвтоВАЗа» объяснял нехватку Largus, во-первых, популярностью госпрограммы стимулирования лизинга (субсидирование части авансового платежа. – «Ведомости»), а во-вторых – обновлением корпоративных парков. По его словам, «дефицит удалось нейтрализовать путем корректировки производственных планов» и теперь «достигнуто равновесие производства и спроса».

Устранение дефицита поддержит продажи Largus, но помощи от госпрограммы льготного автолизинга уже не будет – деньги, выделенные на нее в 2016 г., закончились, сожалеют дилеры «АвтоВАЗа». Это произошло в конце августа, увеличение финансирования программы до конца года не предполагается, но обсуждается возможность ее продления в 2017 г., поясняет сотрудник одной из лизинговых компаний. К тому же дефицит позволял продавать больше Largus с дополнительными опциями, что увеличивало доходы дилеров от продажи каждой машины, добавляет один из них.

Largus с долей более 90% лидирует в сегменте LAV (универсалы повышенной вместимости), на который по итогам августа 2016 г. приходится 2,5% всего рынка, по данным «Автостата». Этот сегмент пока плохо развит в России и в ближайшей перспективе будет расти главным образом за счет Largus, у которого из-за своей цены практически нет конкурентов – иномарки гораздо дороже, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. К примеру, Volkswagen Caddy стоит от 1 285 200 руб., указано на сайте марки.