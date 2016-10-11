Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: Вкратце

«Русгидро» продаст плотины на Ангаре

Совет директоров «Русгидро» одобрил договор купли-продажи плотин Ангарского каскада ГЭС за 10,95 млрд руб., сообщила энергокомпания. Покупатель выступит ООО «Тельмамская ГЭС» – структура «Евросибэнерго». Речь идет о правобережной и левобережной плотинах Братской ГЭС, плотине Усть-Илимской ГЭС, а также право- и левобережной плотинах Иркутской ГЭС, которые «Иркутскэнерго» (подконтрольна «Евросибэнерго») арендует у «Русгидро». Интерфакс

Белорусский долг

Сумма недоплаты Белоруссии за поставляемый в республику газ сейчас составляет $281 млн, сообщил министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик. «Суммы называются разные. Мы считаем, что недоплата составляет $281 млн», – сказал Потупчик. Интерфакс

«Аэропорты регионов» займут у «дочки»

Акционеры екатеринбургского аэропорта «Кольцово» одобрили предоставление займа на сумму не более 3,3 млрд руб. материнской компании «Аэропорты регионов», сообщил аэропорт. Срок займа – не более пяти лет, процентная ставка – либо не менее 11% годовых, либо равная ключевой ставке ЦБ плюс не менее 0,5% годовых. Интерфакс