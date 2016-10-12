Visa тянется к малому

Платежная система Visa более чем в 4 раза снизит стоимость лицензии на интернет-эквайринг. Ее конкуренты уже ничего за это не просят

Платежная система Visa более чем в 4 раза снизит стоимость лицензии на интернет-эквайринг. Ее конкуренты уже ничего за это не просят

Visa с 13 октября снизит стоимость лицензии для банков на интернет-эквайринг, рассказали «Ведомостям» два банкира. Это действует для небольших банков-аффилиатов, которые не являются прямыми участниками Visa, а работают под спонсорством крупных игроков.

Это логичный шаг платежных систем, чтобы развивать рынок в России и больше зарабатывать, он подтолкнет больше банков на этот рынок, считает сотрудник банка из топ-100. И если в наземном эквайринге рынок уже поделен между крупными игроками, то интернет-эквайринг только развивается, рассказывает он.

По словам нескольких банкиров, стоимость лицензии Visa снизилась с $125 000 до $30 000. Около года назад Visa разрешила банкам-аффилиатам покупать лицензию только на интернет-эквайринг (полная стоит $250 000), однако за $125 000 мало кто мог ее себе позволить, вспоминает один из них. По его словам, чтобы купить отдельную лицензию, банку-аффилиату необходимо потратить еще $15 000 (единовременный платеж) и ежеквартально платить $2500 за поддержку.

Интернет-эквайринг – это дорого, говорит исполнительный директор Robokassa Татьяна Глазачева. Ставка интерчейндж – сколько банк-эквайер платит банку, выпустившему карту, – в онлайне высокая и снижение именно ее, а не вступительных взносов волнует платежную индустрию, считает Глазачева.

Екатерина Петелина гендиректор Visa в России Доля покупок в интернет-магазинах выросла больше чем на 10 п. п. за последний год. Одна из причин состоит в том, что люди перестали ездить за границу. Но все же другая – это огромный рост электронной коммерции. Мы уделяем этому сегменту большое внимание и облегчаем оплату в интернете.

У Mastercard нет различий для интернет- или наземного эквайринга: банк единовременно платит 1500 евро, а потом 2500 евро за поддержку, рассказывают двое банкиров. Представитель Mastercard подтвердил, что отдельной лицензии и платы за услуги интернет-эквайринга не требуется. В системе «Мир» нет подобных лицензионных взносов, пояснил ее представитель.

По словам одного из банкиров, небольшим банкам интернет-эквайринг неинтересен, многие решают эти задачи через партнеров. Спрос на интернет-эквайринг в последнее время находится на достаточно высоком уровне, возражает гендиректор процессинговой компании «Мультикарта» Кирилл Свириденко, особенно он востребован у банков, которые нацелены на работу с малым и средним бизнесом, – именно он, как правило, специализируется на онлайн-продажах.

«После расчета экономики большинство банков-партнеров отказываются от этой идеи», – рассказывает исполнительный директор процессингового центра «Картстандарт» Майя Глотова. По ее словам, снижение тарифов может способствовать тому, что банки введут у себя эту услугу: у каждого есть несколько клиентов, которым они хотели бы предложить услуги интернет-эквайринга, кроме того, многие хотят запустить у себя на сайте оплату в пользу поставщиков услуг, например ЖКХ. Чтобы заниматься электронной коммерцией, помимо лицензий банкам необходимо еще обладать компетенциями в этой области, указывает она: учитывать повышенный риск мошенничества в сети и высокие требования со стороны платежных систем.

Представитель Visa на запрос не ответил.