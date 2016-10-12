Финансовый регулятор Сингапура отозвал лицензию у местного филиала Falcon Private Bank. Для российского рынка Falcon – популярный контрагент для выдачи кредитов в обход требований ЦБ, указывают банкиры

Статья опубликована в № 4180 от 12.10.2016 под заголовком: Falcon остался без Азии

Финансовый регулятор Сингапура MAS лишил лицензии местный филиал швейцарского Falcon Private Bank за нарушение антиотмывочного законодательства и неадекватное поведение его руководства (как местного, так и швейцарского).

MAS совместно со швейцарским финансовым регулятором FINMA проверял сделки Falcоn с малазийским госфондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), которые были совершены в 2013–2015 гг., сообщил регулятор. 1MDB ранее возглавлял премьер-министр страны Наджиб Разак, которого обвинили в том, что $700 млн были переведены из фонда на его личный счет во время предвыборной кампании в 2013 г.

Проверки показали, что головной офис Falcon Bank ввел в заблуждение персонал своего сингапурского филиала и заставил его провести крупную клиентскую сделку, несмотря на большое число подозрительных фактов, пишет MAS. Менеджер сингапурского филиала Falcon Bank Йенс Штурценеггер 5 октября был арестован.

Проверка 2013 г. нашла слабые места в контроле за клиентами и надзоре за сделками, это привело к нарушению антиотмывочных требований – банк заплатил штраф в 300 000 сингапурских долларов. Однако проверка 2015 г. обнаружила еще больше регуляторных нарушений. За 14 нарушений закона об отмывании денег и противодействии финансированию терроризма MAS оштрафовал сингапурский филиал Falcоn Bank на 4,3 млн сингапурских долларов ($3,1 млн), говорится в сообщении регулятора.

Депозиты не нашлись Пробизнесбанк размещал средства в Falcon, говорилось в письме ЦБ в Генпрокуратуру в 2015 г. Контрагенты Пробизнесбанка по запросу его временной администрации не подтвердили наличия остатков средств на 6,3 млрд руб., размещенных в Baltikums Bank AS, Lavuas Pasta Banka и Falcon, указывал регулятор в документе.

«Хотя отзыв лицензии в Сингапуре вызывает сожаление, это решение не окажет влияния на развитие банка», – говорится в сообщении Falcon. Там уверяют, что приняли меры для предотвращения будущих проблем.

Falcon специализируется на оказании услуг по управлению капиталом для состоятельных семей, его штаб-квартира расположена в Цюрихе, филиалы и представительства работают в Лондоне, Сингапуре, Абу-Даби и Дубае, следует из данных на сайте банка. С 2009 г. 100% Falcon принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби).

Банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов, писала в марте The Wall Street Journal.

На российском банковском рынке Falcon также известен. Самая востребованная услуга для российских банков – фидуциарные сделки, говорит топ-менеджер банка из топ-100. Это подтверждает один из банкиров, чей банк проводил подобные сделки с Falcon: «Банк перечисляет в Falcon средства, а тот под залог этих денег выдает кредиты связанным с ним или его собственниками компаниям. Несколько лет назад это стоило около 4,75% годовых». Кроме того, у Falcon есть свой депозитарий и некоторые российские банки хранили там ценные бумаги, указывает топ-менеджер банка из топ-100.

Когда российский регулятор замечал на балансе сделки с Falcon, то требовал их убрать, указывают оба собеседника «Ведомостей». ЦБ по Falcon требовал либо закрытия сделки и перевода средств на территорию России, либо 100%-ного резервирования, говорит один из аудиторов. Подобная сделка была найдена, в частности, у Пробизнесбанка, лишившегося лицензии в августе 2015 г.

Представитель ЦБ на вопросы «Ведомостей» не ответил.