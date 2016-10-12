Наскрести на штраф

Минюст США продолжает расследование в отношении Deutsche Bank, а банк ищет $14 млрд на штраф: он ведет переговоры с инвесторами и думает об IPO ключевого подразделения

Минюст США продолжает расследование в отношении Deutsche Bank, а банк ищет $14 млрд на штраф: он ведет переговоры с инвесторами и думает об IPO ключевого подразделения

Гендиректор Deutsche Джон Крайан, участвовавший в конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, не смог договориться с минюстом США о досудебном урегулировании претензий, касающихся нарушений при продаже ипотечных инструментов, сообщила газета Bild. США требуют от Deutsche $14 млрд, это в 2,3 раза больше резервов банка на все судебные тяжбы. По данным Bild, банк может взыскать часть убытков с экс-гендиректоров Аншу Джейна и Йозефа Акерманна и заморозил бонусы Джейна и других бывших топ-менеджеров на миллионы евро.

Это не единственное судебное разбирательство, грозящее Deutsche штрафами. По оценке Barclays, история с российскими зеркальными сделками может стоить ему до 2 млрд евро. Поэтому Deutsche рассматривает разные возможности пополнения капитала, в том числе продажу акций на 5 млрд евро, пишет Bloomberg, – например, увеличение доли семьи катарских шейхов в его капитале с 10 до 25%. Некоторые крупные немецкие публичные компании готовы купить акции Deutsche, сообщила газета Handelsblatt.

Дали поблажку «Это ужасно с точки зрения подрыва стабильности [банковского сектора], – прокомментировал независимый член комитета финансовой политики Банка Англии Анил Кашьяп публикацию FT о том, что Deutsche получил преференции во время стресс-тестов, – понятно, что европейские банки не очень хорошо капитализированы. Но нельзя разрешать того, что формально запрещено». По данным FT, стресс-тесты ЕЦБ учли в капитале Deutsche $4 млрд, которые он должен получить от продажи доли в китайском банке Hua Xia, хотя сделка еще не закрыта.

По данным FT, Deutsche может провести листинг подразделения по управлению активами (719 млрд евро под управлением). Его стоимость оценивается в 8 млрд евро, поэтому, продав миноритарную долю, банк может привлечь 2–3 млрд евро. В сентябре Крайан говорил, что о продаже всего бизнеса по управлению активами речи не идет: «Хочу, чтобы было предельно ясно, что Deutsche Asset Management остается важнейшей частью нашей бизнес-модели».

Бизнес по управлению активами приносит Deutsche стабильный доход, и нежелание расставаться с ним закономерно, поскольку в 2015 г. банк получил убыток и Крайан предупредил, что и в этом году надеяться на прибыль не стоит. Тем более что инвестбанковский бизнес не обещает хороших результатов. За год Deutsche опустился с 7-го на 9-е место по консультированию слияний и поглощений в Европе (данные Bloomberg). «Банки США отобрали у нас часть этого рынка, – отмечает гендиректор корпоративного и инвестиционного банкинга Deutsche в странах EMEA Аласдэр Уоррен, – но многие международные и европейские клиенты хотят продолжать работать с нами».

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард предупреждала, что Германии, возможно, придется спасать Deutsche: «Я не вижу другой возможности для этого банка, кроме как вмешательство государства». Она также призвала Deutsche скорее договориться с минюстом США.-