«Глобэкс» получил отсрочку на выплату долга

Владельцы облигаций банка «Глобэкс» (дочерний банк ВЭБа) дали согласие на увеличение срока обращения биржевых облигаций (серия БО-09 на 5 млрд руб.) на пять лет – с 2016 до 2021 г. Такое решение принял совет директоров банка 21 сентября. Эти облигации «Глобэкс» разместил в декабре 2013 г. Других выпусков облигаций банка в обращении нет. Интерфакс

Из России выводят меньше денег

Объем сомнительных трансграничных операций в январе – сентябре 2016 г. оценивается в $0,6 млрд, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период 2015 г. ($1,1 млрд), следует из оценки платежного баланса России. Интерфакс