Скидка для Samsung

В 2012 г. американский суд постановил, что дизайн продуктов Samsung нарушает патенты Apple, использованные в смартфонах iPhone. Размер нанесенного ущерба был оценен в $930 млн. Сейчас Верховный суд должен решить, может ли Samsung оспорить часть назначенной суммы штрафа, равной совокупной прибыли от продажи 11 моделей смартфонов, разработанных с нарушением патентов Apple. Во вторник состоятся часовые слушания сторон.

Samsung утверждает, что требование уплаты в качестве штрафа полной суммы полученной прибыли несправедливо, поскольку речь идет о сложных продуктах, привлекательность которых для покупателей обусловлена не только элементами дизайна, запатентованного Apple. В заявлении корейской компании говорится, что подобные требования могут привести к абсурдным ситуациям при рассмотрении других патентных споров. «Представьте себе, что от автомобилестроителя, нарушившего только патент на оформление держателя для чашки, потребуют отдать полную прибыль от продажи всех моделей автомобиля», – поясняет Samsung.

В свою очередь Apple заявляет, что Samsung пытается поставить с ног на голову существующие издавна нормы закона. Создатель устройств iPhone напоминает о миллиардах долларов, потраченных на разработку этих смартфонов, успех которых «непосредственно связан с их инновационным дизайном, включая характерное оформление передней панели и пользовательский интерфейс, использующий цветной сенсорный экран». Требование полной суммы прибыли в качестве штрафа при нарушении конкурирующей фирмой патентов, по мнению Apple, часто бывает оправданным, если именно дизайн является ключевым фактором успешных продаж. Предостережения Samsung об абсурдных ситуациях, заявляет Apple, притянуты за уши: «Суд никогда не станет уравнивать дизайн автомобиля с дизайном держателя для чашки».

В последние годы Верховный суд неоднократно рассматривал патентные тяжбы, но обычно речь шла о патентах на изобретения. Дела о нарушении патентов на дизайн не передавались в Верховный суд с 1880-х, когда тяжбы касались оформления ковров, а нарушителей наказывали лишь номинальными штрафами. Конгресс США в свое время внес изменения в федеральное патентное законодательство, делающие подобные решения невозможными, – по новым правилам истец мог требовать от конкурента полную сумму прибылей от продажи товара, нарушающего патенты.

Администрация Обамы в качестве стороннего советника направила в Верховный суд письмо с предложением вынести компромиссное решение. Администрация частично соглашается с доводами Apple, но считает, что требование выплаты полной суммы прибыли может в определенных обстоятельствах дать держателю патентов необоснованную выгоду. В письме говорится, что в делах о многокомпонентных продуктах истец может получить возмещение ущерба лишь в виде прибыли, которую нарушитель получил благодаря компоненту, содержащему нарушение, а не всей прибыли от продажи готового продукта.

Ожидается, что Верховный суд вынесет решение к июню 2017 г. Суммы, стоящие на кону в этом конфликте, значительны, но исход дела вряд ли существенно повлияет на покупателей смартфонов. Даже проиграв в суде американскому конкуренту, Samsung продолжил продавать свои телефоны, а со временем выпустил ряд новых моделей. Период наиболее ожесточенных патентных войн на рынке смартфонов миновал. Apple и Samsung уладили все взаимные претензии по патентам за пределами США, оставшиеся конфликты на американском рынке также близки к разрешению. В одном из таких конфликтов Apple на прошлой неделе одержала победу в апелляционном суде, который обязал Samsung выплатить $120 млн за нарушение ряда других патентов, связанных с функциональностью телефонов.

Перевел Александр Силонов