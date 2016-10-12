Земля вместо денег

Банк «Российский капитал» и компания «Ривер тауэр» ведут переговоры об урегулировании долговых обязательств последней за счет передачи кредитной организации земельного участка на пересечении Звенигородского шоссе и 3-го Силикатного проезда. Об этом «Ведомостям» рассказали двое консультантов, работавших с разными сторонами потенциальной сделки. «Ривер тауэр» согласно ЕГРЮЛ на 90% принадлежит ООО «Рита», единственный владелец которого – основатель девелоперских компаний «Дон-строй» и «Нордстар девелопмент» Максим Блажко; еще 10% долей – у «Российского капитала». В феврале 2014 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила «Ривер тауэру» построить на Звенигородском шоссе многофункциональный комплекс на 267 000 кв. м, из которых 172 000 кв. м – торгово-развлекательный центр, а 95 000 кв. м – офисы.

«Российский капитал» – основной кредитор «Ривер тауэра». Общий долг компании перед «Российским капиталом» – 4 млрд руб., рассказывал летом 2016 г. источник, близкий к банку. В июле банк обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о банкротстве «Ривер тауэра», в том же месяце иск был принят к производству; следующее заседание назначено на 14 ноября. Проблема с обслуживанием кредита у «Ривер тауэра» возникла из-за того, что девелопер решил поменять функциональное назначение проекта из-за конкуренции и сложной ситуации на рынке торговой недвижимости и вместо многофункционального центра построить жилой комплекс, но согласовать проект быстро не смог, объяснял в июле человек, близкий к банку.

Проблемный арендатор Комплекс на Звенигородском шоссе не первый проект Блажко, с которым возникли сложности. Офисный центр Nordstar Tower на 135 535 кв. м рядом со ст. м. «Беговая» может перейти структурам «Роснефти», рассказывали ранее источники «Ведомостей». «Роснефть» решила пересмотреть условия договора аренды, из-за этого у Nordstar Tower возникли сложности с обслуживанием кредита Сбербанка на $130 млн. Этот долг в итоге выкупила сама «Роснефть».

Представитель «Российского капитала» подтвердил: стороны ведут переговоры об урегулировании долга за счет передачи площадки банку, но на данный момент никаких окончательных решений по этому вопросу нет. В приемной Блажко на вопросы «Ведомостей» не ответили.

Как правило, банки очень неохотно используют практику, когда имущество должника переходит кредитору в счет погашения долга, замечает адвокат «Юков и партнеры» Сергей Сорокин. По его словам, это связано с риском того, что при наличии других кредиторов должник все же будет признан банкротом и его имущество вернется в общую конкурсную массу. Впрочем, в некоторых случаях такая практика возможна, если речь идет о каком-то особенно ценном имуществе, добавляет Сорокин.

Сегодня стоимость проекта на Звенигородском шоссе может составлять около 3 млрд руб. при условии, что девелоперу удастся согласовать на участке строительство именно жилья, которое более востребовано, чем коммерческая недвижимость, считает управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Именно поэтому проект многофункционального комплекса стоит еще меньше, добавляет эксперт.