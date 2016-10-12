Задымление контрабандой

Нелегальный рынок табачной продукции за год в России вырос более чем вдвое до 2,23%, свидетельствуют данные исследования Nielsen, проведенного по заказу крупнейших табачных компаний. 1,78% рынка приходится на контрабандные сигареты, 0,3% – на контрафакт и 0,15% – на сигареты, предназначенные для сетей duty free. Это самый высокий уровень нелегальной торговли сигаретами за всю историю измерений, отмечается в сообщении, годом ранее на нелегальную и контрафактную продукцию приходилось 1,04%. Данное исследование проводится на ежегодной основе при участии четырех крупнейших табачных компаний, в том числе Philip Morris Int. в России и Imperial Tobacco в России, подтвердили их представители. Представитель Nielsen в России на запрос не ответил.

Согласно Nielsen 38,4% пачек сигарет, не предназначенных для продажи в России, маркированы белорусскими акцизными марками. На долю сигарет из Киргизии и Казахстана пришлось 14,1 и 5,9% соответственно, растет доля подделок известных брендов и появились сигареты не установленного происхождения.

В России в целом наблюдается существенный рост рынка нелегальной табачной продукции, подтверждает вице-президент Philip Morris Int. в России Сергей Слипченко. При этом доля контрабандных и контрафактных сигарет традиционно выше в регионах, граничащих с другими странами – членами Таможенного союза, где ставки акциза на сигареты существенно ниже, чем в России, а также на Северном Кавказе, отмечает он. Так, в регионах на границе с Белоруссией доля табачной продукции незаконного происхождения на конец июля 2016 г. увеличилась вдвое до 6,94% против 3,06% годом ранее, на границе с Казахстаном произошел трехкратный рост – с 1,1 до 3,45%, согласно Nielsen.

Данные Nielsen не учитывают продажи в Крыму и северокавказских республиках, указывает директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. По данным «БАТ Россия» со ссылкой на исследование «TNS Россия», самый высокий в стране уровень нелегальной сигаретной продукции зафиксирован в Дагестане: 28% сигаретных пачек в республике не имеют российских акцизных марок или произведены подпольно. Подавляющее большинство нелегальных пачек, собранных в Дагестане, маркировано белорусскими акцизными марками, следует из сообщения «БАТ Россия».

Всего по итогам 2016 г. доля нелегальной табачной продукции на российском рынке достигнет 4%, согласно расчетам «БАТ Россия» (см. также график). Такое количество подакцизной продукции принесло бы государству около 23,5 млрд руб. налогов в виде акцизов и НДС, подсчитал Лютый.

Увеличение нелегального рынка табачной продукции в России является следствием роста цен на легальные сигареты из-за значительного повышения акцизных ставок, а также падения реальных доходов населения, говорит Слипченко. С ним соглашается директор по корпоративным отношениям Imperial Tobacco в России Андрей Рогов. Цена российских сигарет росла вслед за акцизами быстрее, чем доходы потребителей, в итоге доля нелегальной табачной продукции в России достигла самого высокого уровня за последние 10 лет, указывает Лютый. С 2014 по 2016 г. минимальный акциз за 1000 сигарет вырос с 1040 до 1680 руб., т. е. на 61%. В 2017 г. Минфин планирует еще на 10% увеличить размер акциза к ранее запланированному его повышению до 1930 руб.

Чтобы остановить рост рынка нелегальной табачной продукции в России, необходимы комплексные меры, уверен Слипченко: предсказуемая взвешенная налоговая политика государства, гармонизация акцизных ставок на сигареты в Евразийском экономическом союзе, а также повышение эффективности правоприменительной практики. Зарубежный опыт, в частности Германии и Великобритании, показывает, что несбалансированная акцизная политика в перспективе может привести к 20–30%-ной доле нелегальной продукции на рынке и к его криминализации, напоминает Рогов.