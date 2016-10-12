В Лондон за роскошью

После референдума, на котором большинство жителей Великобритании проголосовали за выход страны из ЕС, фунт стерлингов подешевел на 17% (по курсу на закрытие торгов в пятницу), обновив на прошлой неделе очередной минимум за 30 лет. Это привело к взлету цен на импортное вино, электронику, некоторые автомобили. Однако большинство производителей люксовых товаров пока не переписали ценники на свою продукцию, в результате их стоимость в Лондоне неожиданно оказалась самой низкой в мире.

Согласно данным Deloitte, сумка Speedy 30 от Louis Vuitton в Лондоне стоит 645 фунтов, или $802 по курсу на 7 октября. Такая же сумка в Париже обойдется уже в 760 евро ($850), в Нью-Йорке – в $970, в Китае – в 7450 юаней, или $1115. Кашемировый джемпер от Brunello Cucinelli, который в Лондоне стоит 650 фунтов ($808), в Париже продается за $940, в Нью-Йорке – за $995, в Китае – за $1287.

Расходы туристов на дорогие покупки в Лондоне растут, тогда как в других традиционных европейских центрах шопинга этот показатель падает. По данным Global Blue (глобальный сервис по возврату НДС), которые проанализировал UBS, расходы иностранцев на крупные покупки в Лондоне в августе 2016 г. выросли более чем на 36% год к году. Для сравнения: в Италии аналогичный показатель за тот же период упал более чем на 11%, во Франции, туристический сектор которой серьезно пострадал от серии террористических атак, – почти на 20%.

Низкие цены на товары люксовых брендов особенно привлекают покупателей из Китая, толпы которых в последние годы хлынули в Европу. Пользуясь снижением курса евро и возможностью избежать уплаты импортных пошлин при ввозе товаров в КНР, они скупают дорогие товары большими партиями. Значительная часть этих покупок затем оказывается на китайском черном рынке, где посредники продают сумки и часы с премией к европейской цене, но дешевле их стоимости в магазинах Азии.

Китайские туристы стали значительно больше тратить в лондонских универмагах, принадлежащих Westfield Corp, подтверждает директор компании по маркетингу Миф Райан. В этих торговых центрах расположены, в частности, бутики таких люксовых марок, как Aquascutum, Aspinal и Burberry. «Мы видим, как китайские туристы скупают дизайнерские вещи оптом», – констатирует Райан. В среднем, по ее словам, один такой покупатель за один раз приобретает 10 вещей – вдвое больше, чем в прошлом году.

Результаты референдума, за которыми последовало падение фунта, неожиданно сделали Великобританию гораздо более привлекательным направлением для всех категорий туристов из многих стран. По данным агентства VisitBritain, количество бронирований поездок в Великобританию туристами из США на период с октября по декабрь выросло на 6% год к году, туристами из Индии – на 11%, из Китая – на 24%. «Когда люди составляют бюджет своей поездки, они делают это в валюте своей страны. Значит, за свои деньги они могут позволить себе больше», – говорит Патрисия Йетс, директор по стратегии VisitBritain.

Коммерческий директор лондонского аэропорта Хитроу Джонатан Коэн отмечает значительный рост продаж товаров класса люкс в магазинах терминала после референдума о Brexit. По данным британского статистического агентства, продажи часов и ювелирных изделий в стране в июле 2016 г. выросли на 16,6% по сравнению с июлем прошлого года.

В сети дорогих лондонских отелей Edwardian Hotels London отмечают рост продаж на 9% в годовом выражении. «Люди пользуются тем, что наши цены в долларах очень привлекательны», – говорит директор компании по продажам Линтон Уодсворт. О значительном росте числа иностранных гостей рассказали и в бутик-отеле Arch London, расположенном недалеко от магазинов Бонд-стрит.

Перевела Надежда Беличенко